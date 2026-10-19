Paris Saint-Germain-Barcellona: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain FC ospita il Barcellona martedì 20 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST) al Parc des Princes, in uno scontro al vertice della fase campionato della Champions League.

Una sfida europea ad alta posta

I campioni in carica della Champions League tornano in casa per una sfida di cartello: Luis Enrique accoglie a Parigi il suo ex club. Entrambe le grandi d’Europa hanno vinto tutte le partite disputate nella fase campionato della Champions League 2026/27: il PSG ha battuto Slovan Bratislava e Manchester City, mentre il Barcellona di Hansi Flick ha superato Galatasaray e Feyenoord. Con il primo posto nella classifica della fase campionato in palio, martedì sera nella capitale francese si preannunciano intensità, talento e una sfida tattica.

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La rimonta del PSG nel secondo tempo a Strasburgo

Il Paris Saint-Germain arriva alla sfida di martedì sera forte del 3-1 ottenuto sabato 17 ottobre sul campo dell’RC Strasbourg Alsace in Ligue 1. Sotto 1-0 all’intervallo, la squadra di Luis Enrique ha rimontato nella ripresa grazie ai goal di Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). La vittoria in campionato ha rappresentato la risposta ideale dopo la sconfitta di misura per 2-1 contro il Manchester City in Champions League, con Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia in crescita in vista di martedì.

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Il Barcellona ne segna cinque al Real Betis

Il Barcellona arriva a Parigi in ottima forma dopo il travolgente 5-2 ottenuto sabato 17 ottobre sul campo del Real Betis nella Liga. Le reti di Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') hanno suggellato una prestazione dominante. Considerando anche il 4-1 sul Galatasaray in Champions League del 13 ottobre, la squadra di Hansi Flick ha segnato nove goal nelle ultime due partite, trascinata dalla creatività di Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.

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Il duello chiave: Ousmane Dembélé contro Jules Koundé

La sfida in velocità: il dribbling fulminante di Ousmane Dembélé sulla fascia sarà messo alla prova dal suo compagno di nazionale Jules Koundé. Reduce dal goal decisivo segnato nel finale contro lo Strasburgo, Dembélé cercherà di sfruttare gli spazi alle spalle della linea difensiva alta del Barcellona.

La battaglia a centrocampo: João Neves e Vitinha si confronteranno direttamente con Pedri e Rodri per dettare i ritmi, controllare i passaggi che superano le linee e neutralizzare le opportunità di ripartire rapidamente.

Analisi tattica e formazioni probabili

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcellona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

La chiave tattica: Luis Enrique dovrebbe puntare su un pressing alto e intenso per mettere in difficoltà la costruzione dal basso del Barcellona. La squadra di Hansi Flick, invece, farà leva sulle rapide ripartenze sulle fasce con Lamine Yamal e Anthony Gordon per colpire il PSG in contropiede.

Notizie dalle squadre e convocati

Luis Enrique non ha ancora confermato la probabile formazione del PSG per la partita e le informazioni su infortuni e squalifiche devono ancora essere definite. Seguiranno aggiornamenti più vicino al calcio d’inizio.

Anche per il Barcellona, Hansi-Dieter Flick non ha ancora comunicato l’elenco dei convocati né la formazione. Al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra ospite; ulteriori dettagli sono attesi prima della partita.

Stato di forma

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Champions League e Ligue 1, segnando 15 goal e subendone soltanto cinque. Il risultato più recente è un 4-2 contro il Manchester City in Champions League; tra le vittorie precedenti figurano il 6-1 sullo Slovan Bratislava in Europa e il 3-1 sul Le Mans in campionato. La squadra di Enrique ha mostrato una costante capacità di segnare molto, limitando al tempo stesso gli avversari nelle diverse competizioni.

Anche il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite, disputate tra Champions League e Liga. Nell’impegno più recente ha battuto il Galatasaray 4-1 in Champions League e si è mostrato altrettanto prolifico in campionato, superando il Racing Santander 7-2 in precedenza. In questa serie di incontri, la squadra di Flick ha dimostrato efficacia offensiva e solidità difensiva.

I precedenti

L’ultimo confronto tra i due club si è concluso con una vittoria per 2-1 del PSG sul campo del Barcellona, in Champions League, nell’ottobre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Champions League, il PSG ha vinto tre volte contro una del Barcellona, con un pareggio, anche se il Barcellona si è imposto 3-2 a Parigi nell’aprile 2024. Il PSG ha segnato 13 goal in quei cinque incontri, contro i sette del Barcellona.