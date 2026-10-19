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Paris Saint-Germain contro Barcellona, anteprima di UEFA Champions League: parigini e blaugrana imbattuti si contendono il primo posto

Paris Saint-Germain vs Barcellona
Champions League
Paris Saint-Germain
Barcellona

Due partite, sei punti, nessuno lasciato per strada. Il PSG, campione in carica della Champions League, ospita lo scatenato Barcellona di Hansi Flick, che ha segnato 48 gol in una striscia di 11 vittorie consecutive, in una sfida di altissimo livello per il primo posto nella fase campionato.

Paris Saint-Germain-Barcellona: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 3
Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain FC ospita il Barcellona martedì 20 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST) al Parc des Princes, in uno scontro al vertice della fase campionato della Champions League.

Una sfida europea ad alta posta

I campioni in carica della Champions League tornano in casa per una sfida di cartello: Luis Enrique accoglie a Parigi il suo ex club. Entrambe le grandi d’Europa hanno vinto tutte le partite disputate nella fase campionato della Champions League 2026/27: il PSG ha battuto Slovan Bratislava e Manchester City, mentre il Barcellona di Hansi Flick ha superato Galatasaray e Feyenoord. Con il primo posto nella classifica della fase campionato in palio, martedì sera nella capitale francese si preannunciano intensità, talento e una sfida tattica.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

La rimonta del PSG nel secondo tempo a Strasburgo

Il Paris Saint-Germain arriva alla sfida di martedì sera forte del 3-1 ottenuto sabato 17 ottobre sul campo dell’RC Strasbourg Alsace in Ligue 1. Sotto 1-0 all’intervallo, la squadra di Luis Enrique ha rimontato nella ripresa grazie ai goal di Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). La vittoria in campionato ha rappresentato la risposta ideale dopo la sconfitta di misura per 2-1 contro il Manchester City in Champions League, con Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia in crescita in vista di martedì.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Barcellona ne segna cinque al Real Betis

Il Barcellona arriva a Parigi in ottima forma dopo il travolgente 5-2 ottenuto sabato 17 ottobre sul campo del Real Betis nella Liga. Le reti di Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') hanno suggellato una prestazione dominante. Considerando anche il 4-1 sul Galatasaray in Champions League del 13 ottobre, la squadra di Hansi Flick ha segnato nove goal nelle ultime due partite, trascinata dalla creatività di Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

Il duello chiave: Ousmane Dembélé contro Jules Koundé

La sfida in velocità: il dribbling fulminante di Ousmane Dembélé sulla fascia sarà messo alla prova dal suo compagno di nazionale Jules Koundé. Reduce dal goal decisivo segnato nel finale contro lo Strasburgo, Dembélé cercherà di sfruttare gli spazi alle spalle della linea difensiva alta del Barcellona.

La battaglia a centrocampo: João Neves e Vitinha si confronteranno direttamente con Pedri e Rodri per dettare i ritmi, controllare i passaggi che superano le linee e neutralizzare le opportunità di ripartire rapidamente.

Analisi tattica e formazioni probabili

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcellona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

La chiave tattica: Luis Enrique dovrebbe puntare su un pressing alto e intenso per mettere in difficoltà la costruzione dal basso del Barcellona. La squadra di Hansi Flick, invece, farà leva sulle rapide ripartenze sulle fasce con Lamine Yamal e Anthony Gordon per colpire il PSG in contropiede.

Notizie dalle squadre e convocati

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Barcellona

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Barcellona

Allenatore

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique non ha ancora confermato la probabile formazione del PSG per la partita e le informazioni su infortuni e squalifiche devono ancora essere definite. Seguiranno aggiornamenti più vicino al calcio d’inizio.

Anche per il Barcellona, Hansi-Dieter Flick non ha ancora comunicato l’elenco dei convocati né la formazione. Al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra ospite; ulteriori dettagli sono attesi prima della partita.

Stato di forma

PSG

PSG - Forma

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BAR

BAR - Forma

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
Gol segnato (subito)
22/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Champions League e Ligue 1, segnando 15 goal e subendone soltanto cinque. Il risultato più recente è un 4-2 contro il Manchester City in Champions League; tra le vittorie precedenti figurano il 6-1 sullo Slovan Bratislava in Europa e il 3-1 sul Le Mans in campionato. La squadra di Enrique ha mostrato una costante capacità di segnare molto, limitando al tempo stesso gli avversari nelle diverse competizioni.

Anche il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite, disputate tra Champions League e Liga. Nell’impegno più recente ha battuto il Galatasaray 4-1 in Champions League e si è mostrato altrettanto prolifico in campionato, superando il Racing Santander 7-2 in precedenza. In questa serie di incontri, la squadra di Flick ha dimostrato efficacia offensiva e solidità difensiva.

I precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioBarcellona
3
1
1
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
13Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L’ultimo confronto tra i due club si è concluso con una vittoria per 2-1 del PSG sul campo del Barcellona, in Champions League, nell’ottobre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Champions League, il PSG ha vinto tre volte contro una del Barcellona, con un pareggio, anche se il Barcellona si è imposto 3-2 a Parigi nell’aprile 2024. Il PSG ha segnato 13 goal in quei cinque incontri, contro i sette del Barcellona.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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