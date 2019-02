Paris Saint-Germain, Buffon chiede il rinnovo: "Mi piacerebbe restare un altro anno"

Il grande obiettivo di Gianluigi Buffon e del Paris Saint-Germain resta la conquista della Champions League: "La inseguo da 24 anni, serve fortuna".

Quarantun'anni e non sentirli. Gianluigi Buffon a Parigi sta vivendo una seconda giovinezza, merito del Paris Saint-Germain che ha scommesso su di lui dopo l'addio alla Juventus in estate.

In questa stagione l'ex bianconero ha collezionato 15 presenze, subendo solo 9 reti e chiudendo con la porta inviolata in ben sei occasioni. Numeri importanti, partendo dal fatto che Buffon ha dovuto condividere la porta con il più giovane Areola.

Una nuova avventura partita nel migliore dei modi, con l'estremo difensore italiano che ha ribadito oggi, nella conferenza stampa in previsione della gara di domani sera contro il Lione, di essere pronto a rinnovare con il Paris Saint-Germain per un'altra stagione.

"Se il club è d'accordo, mi piacerebbe restare al PSG anche la prossima stagione".

Firmato in estate un contratto di un anno, con opzione per ulteriori 12 mesi, Buffon a Parigi ha come grande obiettivo quello di vincere la Champions League. L'unico grande trofeo mai conquistato in carriera.

"Ogni anno ho sempre pensato di poter vincere la Champions League, però sono 24 anni che cerco di vincerla. Bisogna essere anche un po' fortunati e adesso per noi è un momento particolare perchè Neymar, che è molto importante per la squadra, è infortunato. Ha fatto grandi cose per noi negli ultimi mesi e non averlo peserà".

Due obiettivi molto chiari per il futuro, rinnovare con i parigini e continuare a dare la caccia alla tanto sognata coppa dalla grandi orecchie. Buffon sa cosa vuole.