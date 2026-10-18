Paris Saint-Germain-Barcellona: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. e FC Barcelona scenderanno in campo il 20 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Le grandi d'Europa si sfidano a Parigi

Il Paris Saint-Germain ospita il FC Barcelona al Parco dei Principi per un atteso confronto della terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27. Luis Enrique affronta la sua ex squadra in una sfida europea di cartello, nella quale entrambe puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per il PSG, conquistare i tre punti in casa è fondamentale per dare continuità ai risultati, mentre il Barcellona arriva nella capitale francese con l'obiettivo di prolungare la sua serie di vittorie in tutte le competizioni.

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La rimonta del PSG nella ripresa a Strasburgo

Il Paris Saint-Germain arriva alla sfida di martedì sera rinfrancato dalla vittoria in rimonta per 3-1 sul campo dell'RC Strasbourg Alsace in Ligue 1, sabato 17 ottobre. Sotto 1-0 all'intervallo, la squadra di Luis Enrique ha ribaltato la partita nella ripresa grazie ai goal di Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). Il successo in campionato è stato la risposta ideale dopo la sconfitta di misura per 2-1 contro il Manchester City in Champions League. In vista di martedì, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia stanno trovando la condizione migliore in attacco.

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Il Barcellona ne segna cinque al Real Betis

Il FC Barcelona arriva a Parigi in grande forma dopo il netto successo per 5-2 sul campo del Real Betis in Liga, sabato 17 ottobre. Le reti di Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') hanno impreziosito una prestazione dominante. Considerando anche la vittoria per 4-1 sul Galatasaray in Champions League il 13 ottobre, la squadra di Hansi Flick ha segnato nove goal nelle ultime due partite, trascinata dalla creatività di Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.

Le ultime dalle squadre e le rose

Luis Enrique non ha ancora confermato la probabile formazione del PSG per la partita. Le informazioni su infortuni e squalifiche devono ancora essere definite. Seguiranno aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche Hansi-Dieter Flick non ha ancora comunicato la rosa dei convocati né la formazione del Barcellona. Al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra ospite; ulteriori dettagli sono attesi prima della partita.

Stato di forma

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Champions League e Ligue 1, segnando 15 goal e subendone soltanto cinque. Il risultato più recente è un successo per 4-2 sul Manchester City in Champions League; tra le vittorie precedenti figurano il 6-1 rifilato allo Slovan Bratislava in Europa e il 3-1 contro il Le Mans in campionato. La squadra di Enrique ha mostrato continuità nel segnare molto e nel contenere gli avversari nelle diverse competizioni.

Anche il Barcellona ha vinto le ultime cinque partite tra Champions League e Liga. Nell'impegno più recente ha battuto il Galatasaray 4-1 in Champions League, mentre in campionato si è imposto anche per 7-2 sul Racing Santander. In questa serie di gare, la squadra di Flick ha mostrato efficacia in attacco e solidità difensiva.

I precedenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 2-1 del PSG sul campo del Barcellona in Champions League, nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Champions League, il PSG ha vinto tre volte, il Barcellona una, mentre una partita è finita in pareggio. Il Barcellona ha però conquistato un successo per 3-2 a Parigi nell'aprile 2024. In quei cinque incontri, il PSG ha segnato 13 goal e il Barcellona sette.