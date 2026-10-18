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Paris Saint-Germain-Barcellona, anteprima della UEFA Champions League: sfida al vertice tra due giganti imbattuti

Paris Saint-Germain vs Barcellona
Champions League
Paris Saint-Germain
Barcellona

Anteprima completa di Paris Saint-Germain-Barcellona in Champions League. Analizziamo gli ultimi risultati in campionato e in Europa, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista della sfida di cartello della terza giornata, in programma martedì sera al Parco dei Principi di Parigi.

Paris Saint-Germain-Barcellona: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. e FC Barcelona scenderanno in campo il 20 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Le grandi d'Europa si sfidano a Parigi

Il Paris Saint-Germain ospita il FC Barcelona al Parco dei Principi per un atteso confronto della terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27. Luis Enrique affronta la sua ex squadra in una sfida europea di cartello, nella quale entrambe puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per il PSG, conquistare i tre punti in casa è fondamentale per dare continuità ai risultati, mentre il Barcellona arriva nella capitale francese con l'obiettivo di prolungare la sua serie di vittorie in tutte le competizioni.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

La rimonta del PSG nella ripresa a Strasburgo

Il Paris Saint-Germain arriva alla sfida di martedì sera rinfrancato dalla vittoria in rimonta per 3-1 sul campo dell'RC Strasbourg Alsace in Ligue 1, sabato 17 ottobre. Sotto 1-0 all'intervallo, la squadra di Luis Enrique ha ribaltato la partita nella ripresa grazie ai goal di Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') e Désiré Doué (90+3'). Il successo in campionato è stato la risposta ideale dopo la sconfitta di misura per 2-1 contro il Manchester City in Champions League. In vista di martedì, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche e Khvicha Kvaratskhelia stanno trovando la condizione migliore in attacco.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Barcellona ne segna cinque al Real Betis

Il FC Barcelona arriva a Parigi in grande forma dopo il netto successo per 5-2 sul campo del Real Betis in Liga, sabato 17 ottobre. Le reti di Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') e Dani Olmo (81') hanno impreziosito una prestazione dominante. Considerando anche la vittoria per 4-1 sul Galatasaray in Champions League il 13 ottobre, la squadra di Hansi Flick ha segnato nove goal nelle ultime due partite, trascinata dalla creatività di Pedri, Lamine Yamal e Dani Olmo.

Le ultime dalle squadre e le rose

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Barcellona

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. RuizF. RuizM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Barcellona

Allenatore

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique non ha ancora confermato la probabile formazione del PSG per la partita. Le informazioni su infortuni e squalifiche devono ancora essere definite. Seguiranno aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche Hansi-Dieter Flick non ha ancora comunicato la rosa dei convocati né la formazione del Barcellona. Al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra ospite; ulteriori dettagli sono attesi prima della partita.

Stato di forma

PSG

PSG - Forma

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BAR

BAR - Forma

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
Gol segnato (subito)
22/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Champions League e Ligue 1, segnando 15 goal e subendone soltanto cinque. Il risultato più recente è un successo per 4-2 sul Manchester City in Champions League; tra le vittorie precedenti figurano il 6-1 rifilato allo Slovan Bratislava in Europa e il 3-1 contro il Le Mans in campionato. La squadra di Enrique ha mostrato continuità nel segnare molto e nel contenere gli avversari nelle diverse competizioni.

Anche il Barcellona ha vinto le ultime cinque partite tra Champions League e Liga. Nell'impegno più recente ha battuto il Galatasaray 4-1 in Champions League, mentre in campionato si è imposto anche per 7-2 sul Racing Santander. In questa serie di gare, la squadra di Flick ha mostrato efficacia in attacco e solidità difensiva.

I precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioBarcellona
3
1
1
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
13Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 2-1 del PSG sul campo del Barcellona in Champions League, nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Champions League, il PSG ha vinto tre volte, il Barcellona una, mentre una partita è finita in pareggio. Il Barcellona ha però conquistato un successo per 3-2 a Parigi nell'aprile 2024. In quei cinque incontri, il PSG ha segnato 13 goal e il Barcellona sette.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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