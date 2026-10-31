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Ligue 1
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Stade Jean Bouin
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Paris FC-Monaco in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Paris FC vs Monaco
Paris FC
Monaco
Ligue 1

Tutto quello che c’è da sapere per vedere oggi in diretta Paris FC-Monaco, partita di Ligue 1.

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Presentazione della partita

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Ligue 1 - Game Week 9
Stade Jean Bouin

Il Paris FC ospita il Monaco allo Stade Jean Bouin in una sfida di Ligue 1 importante per la parte alta della classifica. Il Monaco arriva a Parigi al quarto posto, una posizione sopra i padroni di casa: è uno scontro diretto tra due squadre con ambizioni europee.

Il Paris FC di Liam Rosenior arriva a questa partita dopo risultati altalenanti. La vittoria per 4-3 contro il Rennes ha mostrato il suo potenziale offensivo, ma le sconfitte contro Lens e Lorient nelle ultime settimane hanno messo in luce una certa incostanza sia in attacco sia in difesa.

Il Monaco ha affrontato un calendario fitto tra competizioni nazionali ed europee. La squadra di Filipe Luis ha pareggiato 1-1 con il Lille nell'ultima partita di Ligue 1, per poi battere 3-0 il Freiburg in Conference League: un risultato che ha dimostrato la sua qualità quando gioca al massimo delle proprie possibilità.

Lamine Camara è attualmente uno dei giocatori più osservati del calcio francese. Il nazionale senegalese di 22 anni è stato una forza trainante del centrocampo del Monaco in questa stagione. La sua capacità di coprire il campo e di contribuire sia in fase offensiva sia in fase difensiva sarà determinante per l'andamento della partita.

Il Paris FC dovrà fare a meno di diversi giocatori della prima squadra a causa di infortuni, il che potrebbe limitare le opzioni di Rosenior con il passare dei minuti. Anche il Monaco arriva alla sfida con problemi legati agli infortuni.

Di seguito le informazioni sulla trasmissione di questa partita di Ligue 1.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Paris FC - Monaco

4-2-3-1
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Formazione
Monaco crest
Monaco
ASM
4-2-3-1
team-logoO. Nkambadioteam-logoR. Matondoteam-logoM. Mbowteam-logoOtavioteam-logoD. CoppolaM. LopezM. LopezJ. KrassoJ. Krassoteam-logoP. Pagisteam-logoI. Kebbalteam-logoP. Lees-Melouteam-logoL. SinayokoL. HradeckyL. HradeckyVandersonVandersonS. SaneS. SaneF. NazinhoF. NazinhoJ. TezeJ. TezeD. ZakariaD. ZakariaA. GolovinA. GolovinL. CamaraL. CamaraM. AblineM. AblineM. CoulibalyM. CoulibalyP. BrunnerP. Brunner
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Monaco
ASM
4-2-3-1
Paris FC

Formazione titolare

Monaco

Allenatore

  • L. Rosenior
  • Luis

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