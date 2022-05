Due rigori calciati fuori, un rosso e due infortuni: il Paris FC non sale in Ligue 1

Niente da fare, neanche nel 2022/2023 si giocherà il Derby di Parigi in Ligue 1. Se il PSG continuerà ad essere la squadra da battere nella massima serie, il Paris FC si è fermato nuovamente ai playoff, mancando nuovamente la possibilità di salire tra i grandi e provare a crescere.

Il Paris FC, salito alle cronache nel 2020 dopo l'arrivo del fondo del Bahrain (lo stesso che ha messo nel mirino il Milan), ha raggiunto i playoff di Ligue 2 per la terza volta in quattro stagioni, ma è caduto al primo turno. Sembrava l'annata buona, ma l'esperienza del Tolosa si è fatta valere durante il corso della stagione.

Di certo il match che ha eliminato il Paris FC dalle scene non è stato normale. Contro il Sochaux, qualificato al turno successivo, la formazione parigina ha subito quanti più problemi possibili. Mettendo in mostra allo stesso tempo poco cinismo, che hanno tenuto in piedi gli ospiti.

Già al quarto minuto il Paris FC ha avuto la possibilità di andare in vantaggio: l'evidente braccio in mischia da parte di Diedhiou ha portato all'ammonizione dello stesso e alla possibilità di andare dagli undici metri. Name ha però calciato largo, mantenendo il risultato sullo 0-0.

Il Paris FC ha comunque trovato l'1-0 con il tocco sotto porta di Siby su assist dalla sinistra di Goby: grande entusiasmo, ma partita ancora lunga. Il secondo rigore di giornata, fischiato al 14' per fallo di Aaneba non ha chiuso la gara: sul dichetto si è presentato Alfarela, con lo stesso risultato.

Anche il numero 25 del Paris FC ha scelto l'angolo sinistro, concludendo però di nuovo fuori. Una zona di campo decisamente sfortunata e soprattutto tenuta malissimo, come il resto dell'area del Sochaux. Terreno non al top ed errori da una parte e dall'altra, decisivi in negativo però solamente per la squadra di Parigi.

La giornata maledetta non si è interrotta con i due rigori sbagliati: Name, probabilmente ancora una volta causa terreno in pessime condizioni, è scivolato duramente a centrocampo, commettendo un brutto fallo da dietro, portando il direttore di gara ad estrarre il rosso (per doppia ammonizione).

In vantaggio, con due rigori sbagliati e un uomo in meno, il Paris FC ha subito anche l'infortunio dell'assist-man, k.o al minuto 18, e di Bamba, al 45'. Devastato dai fattori negativi, il team di casa è stato rimontato: Ambri ha pareggiato il match con un bel mancino tagliente dalla sinistra, Do Couto ha siglato il passaggio del turno al 92' con un goal da urlo al sette da fuori area.

Thierry Laurey, tecnico del Paris FC, senza parole:

"Name aveva preso un giallo, avrebbe dovuto controllarsi. Non so come siamo riusciti a perdere una partita del genere. Avevamo tutto su un piatto. Dopo 15 minuti, la partita avrebbe dovuto essere chiusa. Mi dispiace per il pubblico che si è mostrato pronto a seguirci. È un primo passo. Cercheremo di migliorare ulteriormente per la prossima stagione. Ci manca la professionalità a volte. Cercheremo di correggere tutto ciò".

Una partita che poteva essere tranquillamente sul 4-0 a fine primo tempo, è stata persa per 2-1. Con tanto di eliminazione. Il sogno, ancora una volta, è rimandato.