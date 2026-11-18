Come vedere Paris FC-HB Koege con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 5 19 nov 2026 - 12:45 Stade Sebastien Charlety

Il Paris FC ospita l’HB Køge allo Stade Sébastien Charléty in Champions League femminile. Entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica nel girone.

La squadra di Sandrine Soubeyrand ha avuto un rendimento altalenante nelle competizioni europee in questa stagione: ha pareggiato contro il BK Häcken prima di perdere 3-0 contro il Real Madrid Femenino nella sua più recente partita di Champions League. In campionato, il Paris FC ha mostrato maggiore continuità, vincendo due delle ultime tre gare di Première Ligue.

L’HB Køge arriva nella capitale francese in discreta forma. La squadra danese ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni: solo un pareggio contro l’Oud-Heverlee Leuven in Champions League femminile ha interrotto una serie altrimenti positiva.

Le ospiti hanno segnato molto in campionato, realizzando dieci gol nelle ultime tre partite di A-Liga. Il rendimento europeo racconta una storia leggermente diversa, ma il Køge si recherà a Parigi con fiducia dopo il punto conquistato in trasferta contro il Leuven.

Il Paris FC è 16° nella classifica della Champions League femminile, mentre il Køge occupa l’11° posto. Per la squadra di casa, questa partita assume un’importanza ancora maggiore nel tentativo di evitare di scivolare ulteriormente in classifica.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Paris FC-HB Køge.

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