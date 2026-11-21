Come vedere Paris FC-Angers con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 11 22 nov 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

Il Paris FC ospita l'Angers allo Stade Jean-Bouin sabato 12 dicembre 2026, in una sfida di Ligue 1 che mette in palio punti importanti per obiettivi diversi.

La squadra di Liam Rosenior è terza in classifica e nelle ultime settimane ha trovato continuità: le vittorie contro Monaco e Auxerre ne confermano le credenziali per un piazzamento nella metà alta della classifica. In questa stagione il profilo del Paris FC è cresciuto nettamente in tutta la città e la squadra cercherà di consolidare il proprio posto tra le formazioni più competitive della Ligue 1.

L'Angers arriva nella capitale in una situazione molto più precaria. La squadra di Stephane Gilli è al 17° posto e ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato, una serie che comprende le pesanti sconfitte contro Brest e Marsiglia.

La differenza di forma tra le due squadre è evidente, ma l'Angers può richiamarsi alla vittoria nell'amichevole di agosto contro il Paris FC come prova che il divario non è incolmabile. Quel risultato è arrivato prima dell'inizio della stagione di Ligue 1 e da allora molte cose sono cambiate.

Per il Paris FC, tre punti permetterebbero di mantenere la pressione sulle squadre che lo precedono. L'Angers, invece, ha bisogno di ottenere un risultato per evitare di scivolare ancora più a fondo nella lotta per non retrocedere.

Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie per seguire Paris FC-Angers in diretta.

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