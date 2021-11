Parigi celebra il Pallone d'Oro a Messi: sette statue d'oro sotto la Tour Eiffel

Oltre alla soddisfazione per aver vinto il settimo Pallone d'Oro in carriera, Lionel Messi è stato tributato anche da un altro singolare tipo di omaggio.

Il suo sponsor tecnico, Adidas, ha fatto allestire ai piedi della Tour Eiffel sette statuette d'oro raffiguranti altrettante capre, alla base delle quali sono stati collocati sette palloni ciascuna.

La scelta particolare di questo animale deriva dall'acronimo GOAT, risultante dalla frase Greatest Of All Time. In inglese però Goat significa appunto "capra".

Messi è tornato a vincere il Pallone d'Oro due anni dopo l'ultima volta. Va però sottolineato come il premio non sia stato assegnato nel 2020.