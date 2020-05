Paredes ricorda il 'no' alla Juventus nel 2011: "Mi volevano come vice Pirlo"

Una questione di ruolo ha spinto l'argentino al rifiuto: "Il mio agente pensava che fossero pazzi, poi sono finito a giocare da 5 e ci gioco tuttora".

Un presente e un futuro da '5', quello che in è il mediano davanti alla difesa, ma un passato da trequartista. Leandro Paredes nelle sua carriera si è evoluto, cambiando ruolo.

Un'evoluzione inattesa, talmente inattesa che nel 2011, appena 17enne, gli costò la possibilità di andare alla , come ha raccontato a 'TNT Sport'.

“Nel 2011 un dirigente della Juventus mi voleva comprare e mi ha detto che mi avrebbe preso solo per fare il vice di Pirlo, il mio agente disse che erano pazzi e rimasi al Boca”.

Non una questione di talento e di scelte o di spazio, ma di ruolo: Paredes infatti a 17 anni non si vedeva ancora come centrocampista centrale davanti alla difesa, come poi è diventato nel corso degli anni, ma come trequartista di fantasia.

“Mio padre mi ha sempre detto che sarei finito a giocare mediano davanti alla difesa. Io gli dicevo che era pazzo. Anche il mio agente pensava non potessi giocare lì. A , dopo aver esordito col , l’allenatore (Giampaolo, ndr) mi disse che da 5 gli ero piaciuto. Io mi trovai bene e non mi spostai più”.

Nel 2017 Paredes tornò a incrociare la strada con quel dirigente della Juventus che poi è andato in .