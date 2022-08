Paredes non convocato, Galtier annuncia: "Ha un accordo con la Juventus"

Leandro Paredes è a un passo dalla Juventus: "La sua testa è altrove". Su Skriniar: "Non è finita, ma la trattativa con l'Inter è difficile".

Leandro Paredes è ormai a un passo dalla Juventus. E non ha più la testa per giocare nel PSG. Questo, in sostanza, è l'annuncio fatto in conferenza stampa da Christophe Galtier, tecnico dei parigini, che ha comunicato la mancata convocazione dell'ex romanista per la gara di campionato in programma mercoledì sera in casa del Tolosa.

"Leandro non farà parte del gruppo - le parole di Galtier - Con lui c'è stata trasparenza, abbiamo parlato dopo l'allenamento: ha trovato un accordo con la Juventus, la squadra che affronteremo in Champions League tra poco tempo. In questo momento è un giocatore del PSG, ma la sua testa è altrove.

Manca ancora un accordo tra i due club. Ho preso la decisione di non inserirlo nel gruppo affinché lui possa preparare il suo trasferimento e anche per non contare su un giocatore che, forse, se ne andrà tra pochi giorni".

Insomma, ci siamo quasi. Paredes, entro le 20 di giovedì sera, diventerà con ogni probabilità un giocatore della Juventus. La quale ha intanto lasciato partire Nicolò Rovella, in direzione Monza, e conta sempre di liberare un altro posto a centrocampo cedendo anche Arthur.

Sempre in conferenza stampa, oltre al trasferimento di Paredes, Galtier ha parlato anche della trattativa con l'Inter per Milan Skriniar. Ancora non sfumata definitivamente, nonostante la volontà del club nerazzurro di trattenere a Milano il centrale slovacco.

"Non posso dire che sia finita. È un giocatore che seguiamo da molto tempo, ma la trattativa con l'Inter è difficile. Mancano ancora 48 ore alla conclusione della finestra di mercato".

Sulla trattativa parallela con il Napoli, infine:

"Fabian Ruiz? Lo aspettiamo. Keylor Navas? È un giocatore del PSG e domani farà parte del gruppo".