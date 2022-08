Paredes ha già in testa la Juventus: ha guardato la partita contro il Sassuolo

Leandro Paredes ha postato una storia Instagram esultando alla rete dell'amico Di Maria. I bianconeri stanno provando a portarlo a Torino.

Leandro Paredes sembra avere già in testa la Juventus. Ovvero quella che, entro il prossimo 1° settembre, potrebbe diventare la sua nuova squadra. Intanto, in attesa di sviluppi sul mercato, il centrocampista del PSG si è goduto la vittoria che gli uomini di Massimiliano Allegri hanno ottenuto ieri sera contro il Sassuolo, per la prima giornata della nuova Serie A.

Paredes ha visto la partita in televisione. E durante il primo tempo ha postato su Instagram una storia con il replay della rete di Angel Di Maria: la mezza rovesciata sporca che, poco prima della mezz'ora del primo tempo, ha ingannato Consigli, consentendo alla Juve di lasciarsi alle spalle le difficoltà createle fin lì dal Sassuolo.

Un omaggio al Fideo, compagno nell'Argentina ed ex compagno al PSG prima che le strade si separassero all'inizio dello scorso mese di luglio. Non è un caso che la didascalia sia dedicata proprio al connazionale. Ma quello dell'ex romanista, chiaramente, è un post che aumenta ancor più i rumors, in realtà voci assolutamente concrete, su un suo trasferimento a Torino.

Paredes e la Juventus, insomma, hanno ottime possibilità di celebrare il proprio matrimonio nei prossimi giorni. Anche se, prima di tutto, la dirigenza bianconera dovrà definire alcune uscite a centrocampo: quella di Rabiot verso il Manchester United su tutte, ma anche quella di Arthur, non convocato per la sfida dello Stadium contro il Sassuolo.

Di contro Paredes "ha delle offerte", come confermato un paio di giorni fa in conferenza stampa da Christophe Galtier, il suo allenatore al PSG. "So bene che Leandro vuole giocare con più continuità", ha detto l'ex tecnico del Lilla e del Nizza, aprendo di fatto le porte a una sua cessione.

La Juventus attende e, intanto, registra l'apprezzamento social di Paredes durante la partita col Sassuolo. Missione chiara: affidare all'argentino le chiavi del centrocampo di Allegri. E riformare, da Parigi a Torino, la coppia albiceleste con l'amico Di Maria.