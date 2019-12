Paredes alla Juventus ripropone il problema lista Champions: dentro lui o Khedira

L'abbondanza di giocatori, soprattutto de dovesse arrivare Paredes, rinnova il problema della lista. Chiellini per Rugani appare un cambio quasi certo

La si ritroverà ben presto, ad inizio febbraio, a dover comunciare una nuova lista UEFA per la nella fase ad eliminazione diretta. Già a settembre ciò ha causato qualche disagio, come la situazione di Emre Can, e adesso potrebbe riproporsi il problema.

A settembre dalla lista UEFA della Juventus restarono fuori in cinque: Mattia Perin, Mario Mandzukic, Marko Pjaca, Emre Can e Giorgio Chiellini. Tutti e cinque per motivazioni differenti, tra infortuni, esclusioni dal progetto tecnico di Maurizio Sarri e quant'altro.

Adesso Perin e Mandzukic hanno lasciato la Juventus. Pjaca potrebbe seguirli a breve, con una cessione in prestito in vista (in pole c'è il ). Ne restano due. Giorgio Chiellini tornerà in lista, recuperando pian piano dal brutto infortunio al ginocchio, al netto di ricadute. E al 99% sarà Daniele Rugani a lasciargli il posto, viste le recenti prestazioni di Demiral.

Infine Emre Can potrebbe partire anche, proprio perché non gode di ottima considerazione da parte di Maurizio Sarri. Il centrocampista tedesco potrebbe essere scambiato con Leandro Paredes, grande obiettivo della Juventus di gennaio.

Il centrocampista argentino a quel punto se la vedrebbe con Khedira per l'ultimo posto disponibile in lista. Molto dipenderà dalle condizioni dell'ex dopo l'infortunio al ginocchio.

In ogni caso Sarri dovrà fare un'altra scelta dolorosa: Paredes o Khedira? Se non dovesse arrivare Paredes, la scelta dovrà essere presa comunque con chiunque altro, anche con l'eventuale permanenza di Emre Can.