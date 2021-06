Paratici-Tottenham, la trattativa continua: sensazioni positive

Non solo Antonio Conte, il Tottenham prova ad assicurarsi anche Fabio Paratici: la trattativa va avanti a fuoco lento.

Il Tottenham vuole tingersi di verde, bianco e rosso. Non solo Antonio Conte per la panchina, tra i desideri del club c'è anche Fabio Paratici per un ruolo in dirigenza: una notizia nata da poco ma che adesso si infuoca ancora di più.

Adesso i rapporti si sono stretti ulteriormente e l'ex direttore sportivo della Juventus si sta avvicinando al Tottenham, nel pieno di una ricostruzione che sta invadendo ogni aspetto tecnico della società londinese.

Se le due operazioni dovessero andare a buon fine, Antonio Conte e Fabio Paratici potrebbero riunirsi dopo il periodo trascorso alla Juventus.

Tra il Tottenham e Fabio Paratici l'amore sta sbocciando a fuoco lento, ma tutti i presupposti per un lieto finale sembrano esserci.