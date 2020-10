Paratici su Juve-Napoli: "Noi siamo nella stessa situazione, ma giochiamo"

La torna in campo tre settimane dopo l'ultima volta. I bianconeri vengono da una lunga pausa obbligata, dopo il rinvio della partita con il della scorsa settimana.

Ai microfoni di DAZN ha parlato Fabio Paratici. Il CFO della Juventus ha speficato che accetterà il verdetto della Giustizia Sportiva (il Giudice ha inizialmente stabilito il 3-0 a tavolino), sottolineando anche come i bianconeri con due positivi siano regolarmente in campo a .

"Noi eravamo presenti per giocare. Ci sono delle regole e dei protocolli da seguire. Ci atteniamo a quello che deciderà la Giustizia Sportiva. Noi oggi ci troviamo nella stessa condizione nella quale era il Napoli due settimane fa. Abbiamo due positivi, ma siamo andati in bolla, siamo venuti a Crotone, giocheremo e poi torneremo a in bolla per prepararci per andare Kiev".