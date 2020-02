Paratici su Cristiano Ronaldo: "Spesso ci dimentichamo di averlo in Serie A"

La ha ritrovato un grande Cristiano Ronaldo dopo alcune difficoltà ad inizio autunno. Dopo gli 11 goal consecutivi in , Fabio Paratici spera che il portoghese continua a segnare anche in .

Ai microfoni di 'Sky Sport', il CFO bianconero ha anche ricordato la caratura del portoghese e 'rimproverato' il calcio italiano.

Paratici si è anche concentrato sull'obiettivo Champions League, dove vede un gruppo di squadre favorite per la vittoria finale, e sull'obiettivo Serie A

"Ci sono squadre attrezzate per vincere la Champions League, abbiamo una squadra competitiva e giochiamo per cercare di vincere. A volte gli altri ci rubano l’idea... In Champions ci sono squadre attrezzate, i dettagli e la forza dei calciatori sono importanti. Faremo di tutto per vincere il nono e il decimo anche in , cercheremo di andare oltre la statistica. In Europa ce la giocheremo turno per turno. Bisogna vincere anche la finale..."