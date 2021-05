Paratici smentisce il ritorno di fiamma su Conte: "L'obiettivo è sempre stato Sarri"

Il dirigente della Juve smentisce di aver pensato ad un Conte-bis due anni fa, chiarendo anche le voci su Guardiola: "Una leggenda metropolitana".

Fabio Paratici, Direttore Sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal calcio d'inizio del Derby d'Italia contro l'Inter. Per i bianconeri si tratta di un match vitale in termini d'importanza, per tenere vive le residue chance di qualificazione in Champions League.

L'Inter arriva allo Stadium da Campione d'Italia con Antonio Conte allenatore:

"Juve-Inter è sempre stata una partita sentita e importante, al di là dello Scudetto. Rimane una sfida importante. Il futuro? Non dipende da questa partita nè dalla prossima. I programmi si fanno guardando in prospettiva e non basandosi sul risultato di una partita. Siamo concentrati sull'obiettivo, lo chiediamo ai giocatori e lo pretendiamo da noi stessi".

Rush finale di stagione: Coppa Italia e corsa Champions:

"Noi giochiamo per cercare di vincere ogni partita. Siamo focalizzati su noi stessi, cercando di migliorarci ogni giorno per arrivare poi ad un risultato finale".

Su un presunto ritorno di Conte dopo l'addio ad Allegri arriva la smentita categorica:

"Non è mai stato un obiettivo. Siamo partiti con l'idea di prendere Sarri e siamo arrivati con Sarri. Nel mezzo c'è stata la telenovela Guardiola che va definita per quello che è: una leggenda metropolitana. Sarri è sempre stato il nostro primo e unico obiettivo e con lui abbiamo vinto lo Scudetto".

Le difficoltà economiche di molti club, messi in difficoltà dalla pandemia.

"Il calcio deve essere attento a questa situazione di crisi che stiamo vivendo. Abbiamo mantenuto gli impegni con tutti i nostri dipendenti e i calciatori. Non abbiamo in programma manovre collettive ma parleremo in maniera individuale con ognuno di loro".

.