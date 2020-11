Paratici: "Se qualcuno non rispetta il protocollo è giusto che venga punito"

Il caos tamponi che ha travolto la nelle scorse ore rischia di dare vita ad un terremoto dalle proporzioni enormi: una vicenda che ha suscitato l'interesse della Procura Federale e di quella avellinese, con tanto di blitz della Polizia giudiziaria a Formello per sequestrare i referti e acquisire la documentazione utile all'indagine.

Nel prepartita di Lazio- , Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN: chiaro il concetto espresso dal dirigente bianconero sulla priorità al rispetto delle norme del protocollo, stilato in tempi non sospetti.

"La vicenda non ci coinvolge, coinvolge la Lazio, non la Juventus. Siamo qui con la testa per giocare una grande gara. Ci sono regole, normative e protocolli che ci permettono di dare continuità. Se qualcuno non le rispetta, è giusto che ci siano autorità competenti che puniscano. Purtroppo per tutti negli ultimi due mesi tutte le squadre sono state colpite, ma grazie ai protocolli si sono disputate tutte le gare. È la strada da seguire".