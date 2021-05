Paratici e la Juventus, futuro in dubbio: oggi possibile incontro

Oggi Fabio Paratici potrebbe incontrare la Juventus per discutere del futuro. Secondo 'Tuttosport' possibile addio con Cherubini al suo posto.

Aria di rivoluzione alla Juventus: oltre che alla panchina, le attenzioni del club sono rivolte anche al riassetto dirigenziale che potrebbe avere tra i suoi protagonisti Fabio Paratici.

Possibile che già oggi l'attuale Chief Football Officer del club bianconero incontri la società per discutere del proprio futuro. Paratici ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021.

La sensazione, come riportato da 'Tuttosport', è che alla fine il dirigente piacentino saluterà i colori bianconeri dopo undici anni, nove dei quali conclusi col tricolore in saccoccia: a raccoglierne l'eredità dovrebbe essere il suo braccio destro Federico Cherubini.

Cherubini fa parte della famiglia juventina fin dal 2012, quando venne incaricato di seguire da vicino tutti i giocatori sparsi in prestito. Ha avuto un ruolo fondamentale come responsabile del settore giovanile e, soprattutto, nella creazione della squadra Under 23 militante in Serie C.

Man mano che i risultati ottenuti aumentavano, cresceva anche la considerazione da parte dei piani alti nei confronti di Cherubini che, in caso di promozione al posto del suo mentore, potrebbe essere seguito da due suoi fidati collaboratori con cui formerebbe un triangolo operativo: Giovanni Manna, attuale ds della Juventus Under 23, e Matteo Tognozzi, scouting manager dei giovani.

Sulle tracce di Paratici, peraltro, ci sarebbe il Tottenham che, così come la Juventus, si appresta a compiere un repulisti sia a livello dirigenziale che tecnico per avviare un nuovo ciclo che porti in dote qualche successo.