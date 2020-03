Paratici e il tassista alla stazione dei bus di Quito: "Sicuro di scendere?"

Oggi è il responsabile dell'area tecnica alla ma Fabio Paratici nella sua lunga carriera da dirigente ne ha viste davvero molte.

Tanto che, durante la trasmissione 'A casa con la ' del canale tematico bianconero, Paratici ricorda un'avventura particolarmente pericolosa.

"Ho avuto la fortuna di viaggiare tanto, ho fatto sei anni alla in cui facevo il capo degli osservatori e quindi ero sempre via. Un anno seguimmo un Sudamericano Sub 17 in , a Quito. Per seguire un calciatore e incontrare la sua famiglia chiesi alla famiglia dove poterci incontrare. L'appuntamento fu alla stazione dei bus di Quito. Andai in giacca, cravatta e in valigetta. Quando arrivai, il tassista mi disse: 'Sei sicuro di scendere?".