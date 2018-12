Paratici e il rapporto con Marotta: "Io sceglievo i giocatori, lui conosce bene i numeri"

Dopo l'addio di Marotta il calciomercato della Juventus è completamente nelle mani di Fabio Paratici, ex braccio destro dell'attuale amministratore delegato dell'Inter.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Ma lo stesso Paratici, in un lunga intervista concessa a 'Sky Sport', adesso spiega meglio il rapporto con Marotta.

Quindi Paratici torna sull'acquisto di Cristiano Ronaldo rivelando altri retroscena relativi alla volontà del portoghese di trasferirsi a Torino e sugli inizi della trattativa.

"Con Cristiano è stato abbastanza semplice perché lui aveva in testa di venire alla Juve. Non c’è stato bisogno di convincerlo tanto. Credo intorno al 25 di maggio, dopo la finale di Champions. Lui è stato subito deciso, ha detto “Io, se la Juve c’è, voglio solo la Juve”. Il Presidente Agnelli è una persona molto presente, ci si può incontrare facilmente. Eravamo in giorni di programmazione, questo non era programmato, ma io gli ho detto: “Ci sarebbe una opportunità, l’importante è che mi ascolti fino alla fine". Sai, quando ti presenti nel suo ufficio e gli dici che devi comprare Cristiano Ronaldo… Ma lui capì subito".

A quel punto l'arrivo di Cristiano Ronaldo era nelle mani di Agnelli che almeno inizialmente ha chiesto un po' di tempo a Paratici.

L'operazione più complessa però secondo Paratici fu quella per l'acquisto di Carlos Tevez, giocatore che la Juventus aveva inseguito per mesi.

"Lo abbiamo contattato alla fine del primo anno alla Juve, quando non facemmo una bella stagione. Dovevamo rilanciare la Juve e contattammo ugualmente Tevez, anche se non eravamo qualificati per la Champions. I grandi giocatori, quando non giochi la Champions, fanno fatica a venire. Però lui disse subito: “Sì, anche se non siamo in Champions, io alla Juve verrei”. Poi la trattativa non è andata in porto per altri motivi, economici, però siamo sempre rimasti in contatto perché è sempre stato un mio chiodo fisso portare Tevez alla Juve".