Paratici trattiene Dybala alla Juventus: "Escludo sicuramente una sua cessione"

Paulo Dybala rimarrà alla , senza alcun dubbio. Ad affermarlo è il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Juventus- .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A precisa domanda sulla possibile addio del numero 10 bianconero, Paratici ha infatti affermato che si sente di escludere la possibilità di un addio.

Il mercato della Juventus vivrà negli ultimi giorni di opportunità in entrata e in uscita, spiega il CFO bianconero, che non esclude comunque di mantenere lo stesso organico.

“Sarà per tutte le squadre allo stesso modo, non è solo programmazione ma anche opportunità, in entrata o in uscita, poi ci sono gli imprevisti come quello di Chiellini. Con le partite c’è un po’ di agitazione. Le opportunità in entrata e in uscita ci sono sempre, se non ci saranno rimarremo così”.