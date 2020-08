Paratici conferma Sarri: "I giudizi non vengono presi su una singola partita"

Il CFO bianconero conferma il tecnico sulla panchina bianconera prima di Juve-Lione: "Alla Juve c'è grande responsabilità ed è un piacere averla".

La contro il si gioca una fetta di qualificazione, ma non di futuro dello staff tecnico. Fabio Paratici a 'Sky Sport' ha confermato che il tecnico bianconero rimarrà sulla panchina bianconera.

"Sarri ha ripetuto quanto ho detto io nei 3-4 precedenti pre-partita, i giudizi sulla stagione per tutti non sono mai presi su una singola partita, ma sulla stagione che si è fatta, sulle cose buone e meno buone. Ora concentriamoci sulla partita sperando di arrivare a Lisbona. Avanti con Sarri? Certo, siamo convinti di giocarci bene la partita. Tutto il resto è in secondo piano".

Il CFO della Juventus ha parlato delle responsabilità che implica allenare la Juventus.

"Alla è così, c’è grande responsabilità ed è un piacere averla. Non ci si nasconde dietro le porte chiuse o le assenze, sono cose che si imparano qui, viviamo quotidianamente con questo tipo di ragionamenti".

Paratici ha concluso elogiando Sarri per il suo lavoro e per i risultati ottenuti in questa stagione.