Paraguay-Francia, Mondiali FIFA 2026: l'anteprima essenziale

Paraguay-Francia: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 4 luglio 2026 alle 21:00 GMT (17:00 EST).

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I favoriti del torneo affrontano i temibili “ammazzagiganti” in uno storico scontro a eliminazione diretta

Gli ottavi di finale al Philadelphia Stadium vedono due squadre con percorsi opposti. La Francia di Didier Deschamps, grande favorita, vuole proseguire la striscia positiva nel girone nordamericano.

Di fronte avranno la tenace Paraguay di Gustavo Alfaro, che ha eliminato la Germania, quattro volte campione, nel turno precedente. Nonostante l’attacco stellare dei Bleus, il ricordo degli ottavi del 1998 – vinti solo al 114’ grazie al golden goal di Blanc – ricorda che i sudamericani non partono mai battuti.

Come sono arrivati fin qui

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Il Paraguay ha eliminato la Germania nel turno precedente: in vantaggio grazie alla giovane promessa dello Strasburgo Julio Enciso, la squadra di Alfaro ha mostrato grande solidità difensiva, ha portato i tedeschi ai rigori e lì il portiere Orlando Gill è diventato l’eroe della qualificazione.

La Francia ha finora dominato il torneo: ha superato Iraq e Norvegia nel girone e battuto 3-0 la Svezia agli ottavi. Con un attacco esplosivo, i Bleus puntano ai quarti.

Ritorni chiave e una profondità offensiva impressionante a dare solidità alle linee

Per la sfida di oggi il centrocampista del Brighton Diego Gómez torna disponibile e dovrebbe affiancare Andrés Cubas in mediana, mentre in difesa José Canale resterà titolare accanto al veterano Gustavo Gómez.

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La Francia è al completo: solo Marcus Thuram ha un lieve problema al polpaccio. In attacco Mbappé, che insegue la classifica marcatori, sarà supportato da Michael Olise, autore finora di cinque assist e a un passo dal record di Pelé.

Le loro rotazioni sulle fasce contro il blocco basso paraguayano saranno decisive.

La Francia cercherà di allargare il campo con la velocità di Dembélé e Barcola per creare spazi centrali, mentre Paraguay punterà a chiudere le linee di passaggio e ripartire in contropiede con Almirón ed Enciso.

Il Paraguay risponderà con un blocco difensivo compatto, pronto a chiudere gli spazi centrali e a lanciare in contropiede Almirón ed Enciso.

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Le strutture consolidate affrontano la prova del fuoco

Il Paraguay dovrà difendere con ordine contro un attacco che ha segnato due o più gol in 16 delle ultime 17 gare.

La Francia dovrà mantenere alta la concentrazione nelle transizioni, evitando di rilassarsi dopo un buon avvio contro una squadra paraguaiana capace di trasformare in un attimo la difesa in contropiede.

Probabile formazione del Paraguay contro la Francia

Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gómez; Almirón, Ávalos, Enciso

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Probabile formazione della Francia contro il Paraguay

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Statistiche chiave Paraguay-Francia

Il Paraguay si è qualificato per la seconda volta alla fase a eliminazione diretta. In precedenza, sempre ai rigori, aveva superato il Giappone negli ottavi del 2010 dopo un 0-0.

La rete di Julio Enciso contro la Germania è stata la prima del Paraguay nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali, dopo cinque gare senza gol.

L’ultima sfida della Francia contro una sudamericana è stata la finale 2022 persa ai rigori con l’Argentina. Prima di allora non aveva mai perso con una squadra CONMEBOL, né nei 90’ né ai tiri dal dischetto, dall’1-2 con l’Argentina nel girone del 1978.

La Francia ha vinto le prime quattro gare di un Mondiale solo due volte: nel 1998 e ora. In quell’edizione, dopo la serie positiva, pareggiò 0-0 con l’Italia nei quarti e passò in semifinale ai rigori.

La Francia è la prima nazionale nella storia dei Mondiali a segnare almeno tre gol in cinque partite di fila.

Contro la Svezia Kylian Mbappé ha raggiunto per la settima volta quota due o più gol in un match iridato, primato assoluto.

Convocazione del Paraguay (26 giocatori)

Portieri: Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Difensori: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Centrocampisti: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Attaccanti: Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

Convocazione della Francia (26 giocatori)

Portieri: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Difensori: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano

Centrocampisti: N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery

Attaccanti: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Notizie sulla squadra e formazioni

Gustavo Alfaro non ha segnalato infortuni o squalifiche per il Paraguay e non ha ancora diffuso una formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

Didier Deschamps non ha segnalato assenze per la Francia. Contro la Svezia ha schierato Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola, e non sono attesi cambiamenti. Aggiornamenti saranno forniti prima del calcio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

Il Paraguay arriva con un bilancio recente altalenante, avendo vinto tre delle ultime cinque partite. L’ultimo risultato è stato un 1-1 con la Germania nella fase a gironi dei Mondiali, punteggio sufficiente per il passaggio del turno. La squadra ha anche battuto la Turchia 1-0 e il Nicaragua 4-0, ma la sconfitta 4-1 con gli Stati Uniti e il pareggio a reti inviolate con l’Australia evidenziano una certa incostanza. In quelle cinque gare la squadra di Alfaro ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

La Francia arriva con cinque vittorie su cinque: 3-0 alla Svezia nei sedicesimi, tre successi nel girone contro Norvegia, Iraq e Senegal, più un 3-1 in amichevole sull’Irlanda del Nord. Ha segnato 14 gol e subiti solo 2, con due clean sheet.

Precedenti

Il bilancio degli scontri diretti è limitato ma favorevole alla Francia: l’ultima amichevole, nel giugno 2017, è finita 5-0 per i transalpini. Nel 2014 il match è terminato 1-1, mentre nel 2008 è finito 0-0. In tre incontri la Francia ha vinto una volta, pareggiato due e segnato sei gol contro l’unico del Paraguay.

Classifica

Il Paraguay ha chiuso terzo nel Gruppo D, la Francia prima nel Gruppo I.