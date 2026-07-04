Paraguay-Francia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Paraguay-Francia: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 4 luglio 2026 alle 21:00 GMT (17:00 EST).

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I favoriti del torneo affrontano i temibili “ammazzagiganti” in uno storico scontro a eliminazione diretta

Gli ottavi di finale al Philadelphia Stadium vedono di fronte due squadre con percorsi opposti: la Francia, guidata da Didier Deschamps, arriva all’appuntamento come grande favorita e vuole proseguire la striscia positiva nel girone nordamericano.

Di fronte avranno la tenace Paraguay di Gustavo Alfaro, che ha eliminato la Germania, quattro volte campione, nel turno precedente. La Francia schiera un attacco stellare, ma il ricordo degli ottavi del 1998 – quando i Bleus vinsero solo al 114’ con il golden goal di Blanc – ricorda che i sudamericani non partono battuti.

Come sono arrivati fin qui

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Il Paraguay ha eliminato la Germania nel turno precedente: in vantaggio grazie alla giovane promessa dello Strasburgo Julio Enciso, la squadra ha mostrato grande solidità difensiva, ha portato i tedeschi ai rigori e lì il portiere Orlando Gill è diventato l’eroe della qualificazione.

La Francia ha finora dominato il torneo: ha superato Iraq e Norvegia nel girone e battuto 3-0 la Svezia agli ottavi. Con un attacco esplosivo, i Bleus puntano ai quarti.

Ritorni chiave e profondità offensiva a rafforzare le linee

Per la sfida di oggi il Brighton regista Diego Gómez torna disponibile dopo la squalifica e tornerà in cabina di regia accanto ad Andrés Cubas. In difesa confermati José Canale e il veterano Gustavo Gómez.

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La Francia è al completo: solo Marcus Thuram ha un lieve problema al polpaccio. In attacco il capitano Kylian Mbappé, che insegue il primato dei marcatori, sarà supportato dalla fantasia di Michael Olise, già a quota cinque assist e a un passo dal record di Pelé.

Le rotazioni sulle fasce contro i blocchi bassi disciplinati saranno decisive.

La Francia cercherà di allargare il campo con la velocità di Dembélé e Barcola per creare spazi centrali, mentre Mbappé sarà pronto a finalizzare.

Il Paraguay risponderà con un blocco difensivo compatto, pronto a chiudere gli spazi centrali e a lanciare in contropiede Almirón ed Enciso.

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Le strutture consolidate vengono messe alla prova

Il Paraguay dovrà difendere con ordine contro un attacco esplosivo che ha segnato due o più gol in 16 delle ultime 17 gare.

La Francia dovrà mantenere alta la concentrazione in fase di transizione, evitando di rilassarsi dopo un buon avvio e contenendo le ripartenze avversarie.

Probabile formazione del Paraguay contro la Francia

Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gómez; Almirón, Avalos, Enciso

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Probabile formazione della Francia contro il Paraguay

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Statistiche chiave Paraguay-Francia

Il Paraguay si è qualificato per la seconda volta alla fase a eliminazione diretta. In precedenza, su cinque tentativi, aveva superato solo il Giappone ai rigori negli ottavi del 2010, dopo lo 0-0.

Il gol di Julio Enciso contro la Germania è stato il primo del Paraguay nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali, dopo cinque partite senza reti.

L’ultima sfida della Francia contro una sudamericana è stata la finale 2022 persa ai rigori con l’Argentina. Prima di allora non aveva mai perso con una squadra CONMEBOL, né nei 90’ né dagli undici metri, dal 2-1 subìto dall’Argentina nel girone del 1978.

La Francia ha vinto le prime quattro partite di un Mondiale solo due volte: nel 1998 e ora. Dopo quella striscia, nel 1998 pareggiò 0-0 con l’Italia nei quarti e passò in semifinale ai rigori.

La Francia è la prima squadra nella storia dei Mondiali a segnare almeno tre gol in cinque partite di fila.

Contro la Svezia è stata la settima volta che Kylian Mbappé ha segnato almeno due gol in un Mondiale, record tra i giocatori in campo.

Convocazione del Paraguay (26 giocatori)

Portieri: Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Difensori: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Centrocampisti: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Attaccanti: Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

Convocazione della Francia (26 giocatori)

Portieri: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Difensori: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano

Centrocampisti: N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Attaccanti: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Notizie sulla squadra e formazioni

Gustavo Alfaro non ha segnalato infortuni o squalifiche per il Paraguay e non ha ancora diffuso una formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

Didier Deschamps non ha segnalato assenze per la Francia. Contro la Svezia ha schierato Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola, e non sono attesi cambiamenti. Aggiornamenti sulla condizione dei giocatori saranno forniti prima del calcio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 8 A. Tchouameni

Condizioni di forma

Il Paraguay arriva con un bilancio altalenante: tre vittorie nelle ultime cinque gare. L’ultimo match è stato un 1-1 con la Germania ai Mondiali, punteggio sufficiente per il passaggio del turno. La squadra ha battuto anche Turchia 1-0 e Nicaragua 4-0, ma la sconfitta 4-1 con gli USA e il pareggio 0-0 con l’Australia evidenziano incostanza. In queste cinque gare la squadra di Alfaro ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

La Francia viene invece da cinque successi consecutivi: dopo aver chiuso il girone con tre vittorie (Norvegia, Iraq, Senegal), ha superato la Svezia 3-0 nei sedicesimi e, in amichevole, l’Irlanda del Nord 3-1. In queste cinque gare ha segnato 14 gol e ne ha subiti solo 2, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Storia degli scontri diretti

Il bilancio degli scontri diretti è limitato ma favorevole alla Francia: l’ultima amichevole, nel giugno 2017, è finita 5-0 per i transalpini. In precedenza c’erano stati un 1-1 nel 2014 e un 0-0 nel 2008. In tre match la Francia ha vinto una volta, pareggiato due e segnato sei gol contro l’unico del Paraguay.

Classifica

Il Paraguay ha chiuso terzo nel Gruppo D, la Francia prima nel Gruppo I.