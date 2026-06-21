Paraguay-Australia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Paraguay-Australia: Dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D San Francisco Bay Area Stadium

Il calcio d'inizio è fissato per il 26 giugno 2026 alle 02:00 GMT (25 giugno 2026 alle 21:00 EST).

Getty Images

Paraguay vs Australia: Contesto della partita

In palio c’è molto: entrambe le squadre del Gruppo D cercano di rilanciare o salvare la propria campagna dopo la seconda giornata. Dopo la seconda giornata, che ha visto gli Stati Uniti dominare l’Australia 2-0 e il Paraguay battere 1-0 la Turchia in dieci uomini, ogni errore al Levi’s Stadium di Santa Clara potrebbe essere decisivo. Entrambe arrivano a Santa Clara consapevoli che adattamento tattico e rapido recupero fisico saranno decisivi per mantenere vive le speranze di qualificazione.

L’allenatore australiano Tony Popovic punta a mantenere la solidità difensiva e a sfruttare le ripartenze per mettere in difficoltà la retroguardia sudamericana. Di fronte c’è una Paraguay solida e determinata, guidata da Gustavo Alfaro. La Albirroja, con giocatori di grande fisicità, punta su un gioco ostinato e su letali contropiedi guidati da Matías Galarza – autore del gol decisivo alla seconda giornata – e Julio Enciso, efficaci sotto pressione.

In scena al moderno San Francisco Bay Area Stadium, sarà una partita a scacchi di aggiustamenti tattici. Entrambe devono evitare nuovi crolli difensivi in transizione, rendendo cruciali la comunicazione a centrocampo e il marcamento verticale. L’Australia punta a confermare il pass per gli ottavi sotto la guida di Popovic, mentre il Paraguay, con il suo coraggio e nonostante l’assenza di Almirón, cerca i tre punti che varrebbero il sorpasso in classifica. Con il girone che prende forma, l’obiettivo è un posto nella fase a eliminazione diretta.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026

Come sono andate le due squadre nella seconda giornata?

Stati Uniti 2-0 Australia

Al Seattle Stadium la squadra di Tony Popovic ha sofferto in difesa e, nonostante l’obiettivo di riscattarsi nel girone, è stata battuta 2-0 dai padroni di casa. I Socceroos hanno puntato sulla solidità arretrata, ma hanno faticato a creare occasioni contro il pressing americano.

L’autogol all’11’ ha subito spianato la strada ai padroni di casa. Gli ospiti hanno retto con la fisicità fino al 43’, quando Alex Freeman ha siglato il raddoppio. Nonostante gli assalti finali e i cambi di modulo, l’Australia non ha trovato varchi e ora deve difendersi nell’ultima giornata.

Turchia 0-1 Paraguay

Al San Francisco Bay Area Stadium la selezione di Gustavo Alfaro ha mostrato disciplina e tenacia, mantenendo la porta inviolata e vincendo 1-0. La Albirroja ha sbloccato il match al 2’ con il tiro preciso del centrocampista Matías Galarza.

Poco prima dell’intervallo, però, la squadra ha subito un duro colpo: il fuoriclasse Miguel Almirón è stato espulso per rosso diretto. In dieci per tutto il secondo tempo, il Paraguay ha comunque chiuso ogni varco, annullando le stelle turche Güler e Yıldız e portando a casa una vittoria cruciale nel Gruppo D.

Per saperne di più: Come guardare gratuitamente i Mondiali FIFA 2026

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Getty Images

Australia (Tony Popovic)

Popovic non deve rinunciare allo schema offensivo coraggioso e ad alto ritmo che ha dato slancio iniziale ai Socceroos. Movimenti verticali, rapide rotazioni sulle fasce ed eccellenza nelle transizioni, guidate da opzioni offensive fluide, dimostrano che l’Australia ha gli strumenti per dominare.

Contro squadre che gestiscono bene il possesso, però, serve maggiore attenzione difensiva: contro gli Stati Uniti l’aggressività offensiva ha lasciato spazi che sono costati la sconfitta per 2-0. Contro un Paraguay fisico e atletico, perdere palla in transizione può essere letale. Il tecnico deve quindi blindare il centrocampo: chiede ai mediani di mantenere posizioni strette e coprire gli spazi centrali per evitare le ripartenze avversarie.

Paraguay (Gustavo Alfaro)

Gustavo Alfaro non deve cambiare del tutto il piano tattico che ha portato la sua squadra a dominare l’inizio della partita, prima che l’espulsione di Miguel Almirón nel primo tempo la costringesse a una lunga fase difensiva per difendere il 1-0 sulla Turchia. La solidità difensiva e la fisicità a centrocampo restano punti di forza, ma senza il regista squalificato serve un ricalibramento offensivo: il controllo e la progressione del pallone devono essere più efficaci.

Contro il pressing alto dell’Australia, restare bassi o rallentare il giro palla a centrocampo porterà a stanchezza e attacchi prevedibili. Alfaro deve quindi affidare a leader come Matías Galarza il compito di verticalizzare subito dopo il recupero palla. In fase di possesso, è essenziale aggredire le corsie libere lasciate dai terzini australiani, sfruttando le sovrapposizioni per allungare la difesa avversaria e creare spazi che Julio Enciso può colpire, evitando così di rimanere imprigionati centralmente.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

Getty Images

Notizie sulla squadra del Paraguay

In vista della gara nella moderna San Francisco Bay Area, Alfaro deve rendere più efficiente l’attacco e gestire il turnover obbligato. Dopo l’1-0 alla Turchia senza nuovi infortuni, la squadra perde però il regista Miguel Almirón, squalificato per rosso diretto.

Il Paraguay confermerà il collaudato 4-2-3-1. In porta resta Orlando Gill. In difesa coppia centrale formata da Omar Alderete e Gustavo Gómez, con Junior Alonso a sinistra e Juan Cáceres a destra.

In mediana, grinta e copertura con Andrés Cubas e Matías Galarza, autore del gol alla seconda giornata e già ammonito. Julio Enciso agirà da trequartista centrale, con Diego Gómez a destra. A sinistra, in assenza di Almirón, servirà un sostituto dalla panchina. In attacco, Isidro Pitta sarà il riferimento centrale.

Notizie sulla squadra australiana

Popovic deve risolvere un rebus simile, preparando la squadra per la qualificazione diretta dal Gruppo D. Il nodo principale per i Socceroos è il recupero fisico e mentale dopo il 2-0 contro gli Stati Uniti, che ha pesato sulla difesa.

L’Australia schiererà un 5-4-1 fluido e disciplinato. In difesa, i centrali Cameron Burgess (voglioso di riscatto dopo un autogol), Harry Souttar e Alessandro Circati formeranno il perno della linea a tre. A completare la linea difensiva i terzini Jordan Bos a sinistra e Jason Italiano a destra, tutti già ammoniti dalla seconda giornata. In porta il giovane Patrick Beach cercherà una protezione solida e costante.

In mediana Paul Okon-Engstler e Aiden O'Neill gestiranno il ritmo, supportati da Nishan Velupillay a sinistra e dal veterano Matthew Leckie a destra. In attacco, l’unica punta Mohamed Touré agirà centralmente per punire il Paraguay in contropiede.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026 su YouTube

Paraguay-Australia: i duelli chiave

Julio Enciso vs Harry Souttar

Punta di diamante dell’attacco di Gustavo Alfaro, Enciso è un riferimento pericoloso, energico e sicuro. Contro la Turchia ha giocato in sintonia con l’attaccante, guidando la manovra offensiva. Per superare la difesa australiana il suo contributo sarà decisivo: con movimenti intelligenti, dribbling esplosivo e ritmo costante dovrà allungare i centrali, attirare i marcatori e aprire varchi per gli inserimenti di Diego Gómez e degli altri esterni.

A fermarlo proverà il centrale Harry Souttar, punto fermo della difesa di Tony Popovic. Souttar ha guidato il blocco centrale nell’ultima partita dell’Australia, provando a mantenere unita la difesa a tre sotto la pressione degli Stati Uniti. Nonostante le difficoltà e i cartellini gialli, Souttar vanta fisicità e abilità aeree da top. Dovrà mantenere alta la concentrazione, comunicare bene con Cameron Burgess e Alessandro Circati e usare il proprio posizionamento per fermare le sue incursioni e negare spazio in transizione.

Matías Galarza vs Aiden O'Neill

Cuore del centrocampo paraguaiano, Matías Galarza deve dettare il ritmo e aprire le linee avversarie. Contro laTurchia ha giocato bene e segnato l’unico gol. Contro l’Australia dovrà muoversi tra le linee, accelerare la manovra e servire i compagni in fascia. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione potrà bucare facilmente la difesa australiana.

Il centrocampista australiano Aiden O’Neill prova a spezzare il ritmo creativo avversario. Nella seconda giornata ha diretto il centrocampo contro gli Stati Uniti, fornendo copertura tattica. Il suo lavoro difensivo senza palla e la sua disciplina in transizione verranno messi alla prova allo San Francisco Bay Area Stadium. Insieme al compagno di centrocampo Paul Okon-Engstler, O'Neill dovrà chiudere gli spazi centrali, pressare i punti di costruzione di Galarza e proteggere la difesa a tre, evitando che i sudamericani dominino la mediana e costringano l'Australia in un guscio difensivo insostenibile.

Come si delineano gli scenari nel Gruppo D?

Dopo la seconda giornata il Gruppo D resta aperto e competitivo. Gli Stati Uniti guidano con 6 punti e +5 di differenza reti, già qualificati agli ottavi grazie al 2-0 sull’Australia.

L’Australia è seconda con 3 punti e differenza reti 0, a pari con il Paraguay (-2) grazie al 1-0 sul Turchia, ancora ferma a 0 punti. La terza giornata allo San Francisco Bay Area Stadium è decisiva: entrambe le squadre lottano per la qualificazione diretta o per restare in corsa all’ultima giornata.

Se l’Australia vincesse

Una vittoria della squadra di Popovic porterebbe i Socceroos a sei punti, garantendo l’accesso diretto agli ottavi come secondi del girone. In caso di larga vittoria e contemporanea sconfitta degli USA, l’Australia potrebbe persino puntare al primo posto, ma la differenza reti favorisce gli Stati Uniti. Un successo australiano fermerebbe il Paraguay a 3 punti, costringendolo a sperare nel ripescaggio con un saldo reti negativo.

Se il Paraguay vincesse

Con tre punti, la squadra di Alfaro salirebbe a sei, superando l’Australia e garantendosi il secondo posto e l’accesso diretto agli ottavi. L’Australia resterebbe a 3 punti e dovrebbe sperare in risultati favorevoli altrove per il ripescaggio.

In caso di pareggio

Un pari in California porterebbe l’Australia a 4 punti, favorendo il secondo posto grazie a una differenza reti migliore di quella del Paraguay. Quest’ultimo resterebbe terzo. Un pareggio non li eliminerebbe subito, ma con 4 punti e una differenza reti di -2 dovrebbero aspettare gli altri gironi: in genere 4 punti bastano per sperare nella wild card.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct del Paraguay, Gustavo Alfaro, non ha ancora annunciato la formazione titolare e, al momento, non risultano infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Anche l’allenatore dell’Australia, Tony Popovic, non ha rivelato la formazione. Non risultano infortuni o squalifiche per i Socceroos. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque gare il Paraguay ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In apertura del Mondiale ha perso 4-1 con gli USA il 13 giugno, dopo il 4-0 al Nicaragua in amichevole il 5 giugno. In precedenza ha perso 2-1 con il Marocco, vinto 1-0 con la Grecia e 2-1 con il Messico (novembre 2025). Nove gol fatti e otto subiti.

L’Australia ha vinto tre delle ultime cinque gare, pareggiandone una e perdendone una. Nell’esordio ai Mondiali ha battuto la Turchia 2-0 il 14 giugno, dopo il pari 1-1 con la Svizzera (6 giugno) e la sconfitta 1-0 col Messico (31 maggio). In precedenza aveva battuto 5-1 Curaçao e 1-0 il Camerun a marzo. L’Australia ha segnato nove gol e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

Storia degli scontri diretti

PGY Ultime 2 partite AUS 0 Vittorie 1 Pareggio 1 Vittoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due squadre si sono affrontate due volte: l’Australia ha vinto 1-0 in amichevole il 9 ottobre 2010 e pareggiato 1-1 il 7 ottobre 2006.

Classifica



