Paraguay-Argentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Argentina di scena in Paraguay per le qualificazioni a Qatar 2022: tutto sul match, dalle formazioni alle info su tv e streaming.

PARAGUAY-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Paraguay-Argentina

Paraguay-Argentina Data: 8 ottobre 2021

8 ottobre 2021 Orario: 01.00

01.00 Canale tv: -

- Streaming: Como TV

L'Argentina riparte nella corsa verso la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 da una trasferta tutt'altro che da sottovalutare: sulla strada di Messi e compagni c'è il Paraguay.

'Albiceleste' al secondo posto nella classifica del girone sudamericano con 18 punti, frutto di cinque vittorie e tre pareggi nelle otto partite disputate.

Sono sei le lunghezze di svantaggio dal Brasile capolista, avversario peraltro nel match dello scorso 5 settembre rinviato a data da destinarsi: allora fu l'ASL ad irrompere in campo dopo soli nove minuti, ritenendo che alcuni giocatori argentini (Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero e Giovani Lo Celso nello specifico) avessero infranto le norme brasiliane per quanto riguarda il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

In piena corsa per la qualificazione, seppur in una posizione meno privilegiata, anche il Paraguay: undici punti per i ragazzi di Berizzo, a -2 dal quinto posto occupato dalla Colombia che, ad oggi, disputerebbe il playoff interzona.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Paraguay-Argentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PARAGUAY-ARGENTINA

Paraguay-Argentina si giocherà venerdì 8 ottobre 2021 all'Estadio Defensores del Chaco di Asuncion, la capitale del Paraguay. Calcio d'inizio nella notte italiana all'1:00.

La sfida tra Paraguay e Argentina non potrà essere vista in tv, in quanto nessuna emittente ha acquisito i diritti di trasmissione per il territorio italiano delle partite valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali.

Paraguay-Argentina potrà essere seguita in diretta streaming sul sito di Como TV: basterà collegarsi al portale e selezionare l'evento desiderato per avviarne la visione.

PARAGUAY (4-2-3-1): Silva; Rojas, Gomez, Alderete, Arzamendia; Hugo Martinez, Villasanti; Perez, Almiron, Angel Romero; Sanabria. Ct. Berizzo

ARGENTINA (4-2-3-1): Musso; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes; Di Maria, Messi, Nico Gonzalez; Lautaro. Ct. Scaloni