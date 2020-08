Paragone con Sarri? Per Chiellini non è corretto: "Pirlo conosce l'ambiente"

Il difensore della Juventus ha parlato del nuovo corso bianconero da Coverciano: "Prima era Andrea, ora è il mister".

Ha compiuto da pochi giorni 36 anni, ma Giorgio Chiellini non ha certo intenzione di appendere gli scarpini al chiodo nel breve periodo. Dopo aver vissuto una stagione difficile a causa dell'infortunio e del coronavirus che ha colpito il mondo, ora il capitano della e della Nazionale azzurra è pronto a tornare in campo al 100% nella nuova annata.

Da Corverciano, Chiellini ha parlato in conferenza a proposito del nuvo corso nella Nazionale nella Juventus. Se l'Europeo è slittato al 2021 a causa del coronavirus e Mancini avrà un altro anno prima della competizione continentale, in bianconero è tornato Andrea Pirlo come tecnico.

Un amico certo Pirlo, ma per Chiellini ora le cose sono cambiate:

"Per noi è il mister. Se fino a qualche settimana fa, Andrea era un Andrea, è un altro discorso. Ora è il mister. E' giusto ci siano le gerarchie".

Classe 1984, Chiellini ora vuole solo godersi il momento:

"Nell'ultimo anno non ho giocato e dato continuità, spero di giocare il più possibile e voglio godermi quel che farò negli ultimi mesi. A quest'età non posso fare programmi a lungo termine".

Chiellini è poi tornato sul discorso Pirlo, subito ad una prova importante alla prima panchina: