Il paragone con Kanté e il PSG: Gomes è il primo affare in sinergia tra Palermo e Manchester City

Il centrocampista approda in Sicilia in prestito dai Citizens, grazie al City Group: in passato era stato definito il "nuovo Kanté".

Dopo aver centrato la promozione in Serie B c'era grande attesa, a Palermo, per il primo mercato del "City Group", la proprietà del Manchester City che aveva da poco acquisito i rosanero dal gruppo di Mirri.

Insomma: la vittoria dei Playoff di Serie C e il ritorno in Cadetteria hanno consegnato un "boost" di entusiasmo mica da poco alla parte occidentale della Sicilia. Per il primo colpo in sinergia tra i rosanero e i Citizens, però, i tifosi hanno dovuto aspettare l'ultimo giorno di mercato.

E qui facciamo un passo indietro relativo a chi è stato, finora, Claudio Gomes, nuovo giocatore del Palermo. Perché crescere, dal punto di vista calcistico, con la pesante etichetta di "nuovo Kanté" non è semplice: per Gomes è stato così.

Classe 2000 cresciuto tra Evreux e PSG, nel 2018 è stato acquistato dal Manchester City, che lo ha fatto esordire contro il Chelsea in Community Shield nell'agosto dello stesso anno.

Poi altre 2 presenze tra FA Cup e Carabao Cup contro Swansea (nel febbraio del 2021) e Fulham: il resto lo raccontano il pretsito allo Jong PSV e al Barnsley, in Championship, nell'ultima stagione.

Quello al Palermo, comunque, è sempre un trasferimento temporaneo: dotato di grande capacità nel recupero del pallone (per questo accostato, in patria, a Kanté in giovanissima età), può essere il profilo giusto per la mediana rosanero, in Serie B.

Etichette a parte, è entrato già nella storia come il "primo acquisto del Palermo di City Group". I movimenti in sinergia sono iniziati: il futuro dei rosanero è già presente.