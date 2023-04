Zaccagni sta vivendo la sua miglior stagione in assoluto: è sin qui l’unico italiano in doppia cifra nel campionato di Serie A.

Una serata da mattatore assoluto, il modo migliore per festeggiare un’importante ‘prima volta’. Mattia Zaccagni, trovando la via della rete anche contro la Juventus, non solo ha confermato di vivere un eccezionale momento di forma, ma si è portato a quota dieci marcature stagionali. Dieci goal tutti messi a segno in campionato.

Per la prima volta nella sua carriera, il giocatore della Lazio ha raggiunto la doppia cifra in Serie A e lo ha fatto in quella che sin qui, anche in termini di prestazioni, è probabilmente stata la sua migliore stagione in assoluto.

Zaccagni non solo si è spinto fino a quota dieci reti in questo campionato, ma è stato il primo giocatore italiano a riuscirci. Ha segnato lo stesso numero di goal di Leao, Dia e Beto e insegue nella classifica dei marcatori l’inarrivabile Osimhen (21 reti), Lautaro Martinez (14), Lookman e Nzola (13), Kvaratshelia (12) e Dybala (11).

Un goal in più di Immobile (è quindi il miglior marcatore della Lazio) dunque giocatore italiano più prolifico in assoluto nel torneo e il tutto pur non essendo un centravanti. Zaccagni, che mai si era spinto oltre le cinque marcature stagionali (con il Verona nella stagione 2020-2021), ha già più che raddoppiato il bottino del suo primo anno alla Lazio (quattro le reti segnate nello scorso campionato) dimostrando di aver compiuto lo step successivo: alla velocità, alla bravura nel dribbling e alla duttilità, adesso ha aggiunto anche la confidenza con la rete.

“Se è più bello il secondo posto o essere a dieci goal? - ha spiegato dopo la vittoria contro la Juventus ai microfoni di ‘DAZN’ - Sono due cose bellissime, ma il secondo posto vale di più. Ora che sono a dieci non voglio fermarmi, mi piace migliorarmi”.

Zaccagni, che ha anche totalizzato sei assist in campionato, è dunque diventato il prototipo del giocatore offensivo completo. Un elemento che potrebbe tornare molto utile anche alla Nazionale, ma che per le prime partite di qualificazione ad Euro 2024 non è stato preso in considerazione da Roberto Mancini.

Il commissario tecnico Azzurro, parlando del giocatore biancoceleste, ha fatto in realtà capire che la sua mancata convocazione per le ultime gare non è stata figlia di un discorso tecnico.

“Lo abbiamo fatto debuttare in Nazionale, quindi crediamo nel giocatore. Non è che non chiamo gente così, se uno è bravo viene convocato. Dietro ci sono delle motivazioni più che valide”.

L’avventura Azzurra di Zaccagni è sin qui durata i 45’ dell’amichevole vinta dall’Italia per 3-2 in Turchia ormai più di un anno anno fa. Il tempo dirà se ci sarà spazio anche per lui nella lista dei convocati per la Final Four della Nations League in programma a giugno, intanto la Lazio si gode il miglior marcatore italiano della Serie A, l’unico ad essere arrivato in doppia cifra.

E’ anche grazie ai suoi goal che i biancocelesti si sono spinti fino al secondo posto e sognano più che mai una qualificazione alla prossima Champions League.