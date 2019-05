II paradosso dei tecnici inglesi: nessuno guida una finalista europea o ha mai vinto la Premier League

I tecnici delle squadre che giocheranno le finali europee sono tutti non inglesi. E in Premier League non ha mai vinto un allenatore inglese.

Klopp, Pochettino, Emery, Sarri. Sono loro i quattro allenatori che si giocheranno le due finali delle competiioni europee. Alla guida di squadre inglesi, ma senza essere a loro volta inglesi.

L'incredibile quattro su quattro dei club di Premier League tra Champions ed fa balzare all'occhio anche questo dato, che va a contrapporsi all'orgoglio dell' per aver portato il massimo dei club a Madrid e Baku.

Quattro club inglesi, nessun allenatore inglese. Ci saranno il di un italiano come Sarri, il di un tedesco come Klopp, l' di uno spagnolo come Emery e il di un argentino come Pochettino.

Nemmeno in caso di successi del o dello United, in ogni caso, la statistica sarebbe cambiata, essendo guidati i club anche in questo caso da tecnici provenienti da fuori l'Inghilterra: Guardiola da un lato, Mourinho prima e Solskjaer poi dall'altro.

Klopp, Pochettino, Sarri e Emery in Peaky Blinders stagione 2018/19 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/JU5MwMWbdE — Goal (@GoalItalia) May 10, 2019

In realtà a luglio un tecnico inglese ai nastri di partenza delle coppe europee e alla guida di una inglese c'era: Sean Dyche, allenatore del , uscito nei preliminari di Europa League per mano dell' . E comunque, miracoli permettendo, poco attrezzato per tornare a portare in alto la bandiera degli allenatori inglesi.

In Europa non va, ma nemmeno in Inghilterra gli allenatori locali non brillano in quanto a vittorie. Da quando è stata istituita la Premier League, stagione 1992/93, nessun allenatore inglese l'ha mai vinta. Gli unici britannici a riuscirci sono stati due scozzesi: Sir Alex Ferguson con il suo United e Kenny Dalglish con il .

Tutti gli altri sono arrivati da fuori Regno Unito. L'ultimo inglese a trionfare nel campionato di casa è stato Wilkinson con il nel 1992. Per il resto, a cavalcare il celebre slogan "Football is coming home", sono stati allenatori extra-inglesi. E, almeno quest'anno, sono riusciti a tenerci fede piuttosto bene.