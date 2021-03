Paradosso Sensi: convocato in Nazionale, riserva all'Inter

Stefano Sensi è uno dei convocati di Mancini per i tre incontri di qualificazione ai Mondiali: per lui solo una presenza da titolare con l'Inter.

La stagione di Stefano Sensi non può essere propriamente definita positiva: i numeri non sono dalla sua parte e dicono appena tredici presenze raccolte con la maglia dell'Inter, dove Conte lo considera una riserva.

Colpa anche dei troppi problemi fisici che lo condizionano da ormai più di un anno, da quel 'maledetto' 6 ottobre 2019 in cui si fermò nel corso del big match di San Siro contro la Juventus: da allora è iniziata una lunga via crucis che non sembra essersi esaurita del tutto.

Eppure, nonostante l'avventura nerazzurra proceda a singhiozzi, Sensi fa comunque parte dei 38 giocatori convocati da Roberto Mancini per le sfide che contrapporranno l'Italia a Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, valide per le qualificazioni mondiali.

Una sorpresa vera e propria, alla luce del fatto che l'ultima presenza in assoluto Sensi l'ha fatta registrare il 9 febbraio in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia all'Allianz Stadium, subentrando dalla panchina al posto di Eriksen.

Per trovare l'ultimo gettone da titolare, invece, dobbiamo scorrere fino al 30 settembre, quando l'Inter vinse 2-5 sul campo del Benevento: l'ex Sassuolo - schierato da trequartista - venne poi sostituito nella ripresa da Brozovic.

Solo una la gioia stagionale, peraltro arrivata con l'azzurro dell'Italia addosso: sua la rete del definitivo 1-1 contro la Bosnia nel match d'esordio in Nations League, in risposta al momentaneo vantaggio di Dzeko. Ciò la dice lunga sulla stima incondizionata nutrita da Mancini nei confronti di Sensi, oggetto di un paradosso che non si vede tutti i giorni.