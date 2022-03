La parabola di Ballo-Touré: non scende in campo col Milan da dicembre

Approdato in estate al Milan per rappresentare un’alternativa importante a sinistra, Fodé Ballo-Touré sin qui ha in realtà trovato pochissimo spazio in rossonero.

A frenarlo sono stati qualche problema fisico, la partecipazione alla Coppa d’Africa, la concorrenza dell’ovviamente intoccabile Theo Hernandez, prestazioni non sempre positive, ma anche le recenti scelte tecniche di Stefano Pioli.

I numeri non mentono: per l’ultima presenza in campo dell’esterno senegalese con la maglia rossonera addosso, bisogna tornare indietro di oltre tre mesi.

L’ex terzino di Lille e Monaco, con un lungo passato nel settore giovanile del PSG, si qui ha totalizzato undici presenze complessive in stagione, l’ultima delle quali appunto il 19 dicembre 2021, quando venne schierato dal 1’ a San Siro contro il Napoli, poiché Hernandez era stato bloccato da un attacco influenzale.

Da allora si sono praticamente perse le sue tracce e le uniche partite da lui disputate sono state le tre in Coppa d’Africa con il Senegal. Proprio nel corso della manifestazione ha tra l’altro contratto il Covid, mentre negli ottavi di finale contro Capo Verde, a porre fine alla sua gara dopo una manciata di minuti (era entrato all’82’) è stato un problema muscolare.

La cosa gli ha impedito quindi di prendere parte all’ultima fase della cavalcata che poi ha condotto i ‘Leoni della Teranga’ fino alla conquista del titolo continentale.

In campionato sono state nove le presenze sin qui totalizzate, cinque delle quali da titolare. Schierato dal 1’, oltre che con il Napoli, anche contro Venezia, Verona, Bologna ed Inter, con Theo Hernandez sempre indisponibile in queste occasioni a causa del Covid o di squalifiche, proprio nel derby è incappato in quella che è stata forse la sua prestazione peggiore. Dopo aver commesso alcuni errori ed aver anche causato un calcio di rigore per un fallo ai danni di Darmian, è stato sostituito già nell’intervallo, con Kalulu che è stato mandato in campo da Pioli al suo posto.

A queste presenze ne vanno aggiunte altre due: quelle contro Atletico Madrid e Porto, rispettivamente a fine settembre e fine ottobre.

I minuti sin qui giocati sono stati 439’ in Serie A e 91’ in Champions League, tutti ovviamente messi insieme nel 2021.

Ballo-Touré è di fatto a disposizione di Stefano Pioli da metà febbraio, ma da allora ha collezionato esclusivamente panchine (sei consecutive).

In questo arco di tempo, nelle due occasioni nelle quali Theo Hernandez non è stato a disposizione per squalifica, Pioli ha deciso a sinistra di affidarsi a Florenzi. E’ stato l’esterno Azzurro infatti ad essere scelto nell’undici titolare contro Sampdoria ed Empoli.

Quella di Ballo-Touré è sin qui quindi stata una stagione non all’altezza delle aspettative e non è un caso che nelle ultime settimane abbiano preso sempre più corpo le voci legate ad un suo possibile addio in estate.

Il tempo dirà se e quanto la sua esperienza in rossonero si protrarrà e soprattutto se riuscirà a dare il suo contributo nell’ultima fase di campionato: quella nelle quali si deciderà chi avrà la meglio nella corsa che conduce allo Scudetto.