Paquetà torna a parlare dopo le voci di mercato: "Nessuna depressione"

Chiuso un gennaio complicato, Paquetà rompe il silenzio attraverso un post: “Nessuna depressione, voglio aiutare il Milan”.

Si è chiuso senza scossoni quello che per Paquetà è stato un gennaio complicato. Il centrocampista del , nonostante le tante voci di calciomercato, è rimasto in rossonero e sarà quindi regolarmente a disposizione di Stefano Pioli fino al termine della stagione.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la sua richiesta di non essere convocato per la partita di campionato con il e in molti hanno parlato di attacchi d’ansia, ma anche della volontà di spingere verso un trasferimento, alla base della sua scelta.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Paquetà, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto fare definitivamente chiarezza su varie situazioni che l’hanno visto protagonista.