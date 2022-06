Paquetà si infortuna con un aquilone: operato al dito lacerato

Singolare infortunio per l'ex calciatore del Milan: il brasiliano del Lione si è rotto un dito della mano destra giocando con un aquilone.

Una disavventura molto singolare per Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano, ex Milan e ora al Lione, ha subito un infortunio più unico che raro durante le vacanze estive. Il classe 1997 si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico a causa di un... aquilone.

Come ha spiegato lui stesso attraverso i canali social, Paquetà si stava divertendo in un vecchio gioco d'infanzia quando ha rimediato un rimediato un taglio a un dito che gli ha causato una ferita lacero contusa che lo ha costretto a dover ricorrere a un intervento e stare qualche giorno in ospedale per evitare guai peggiori.

"Ricordare i giochi da bambino ha le sue conseguenze. Oggi stavo facendo volare un aquilone e mi sono tagliato un dito. Va tutto bene, ma per evitare problemi di movimento in futuro, ho avuto un piccolo intervento chirurgico. Ma sto bene".

Il calciatore brasiliano, autore di 11 goal e 7 assist in 44 apparizioni nell'ultima stagione con la maglia del Lione, ha raccontato sul suo profilo Twitter l'accaduto.

Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequencias. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta 😂🪁 pic.twitter.com/mfnwfP5chP — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) June 23, 2022

Nei giorni scorsi, l'ex centrocampista del Milan aveva immortalato con alcuni scatti pubblicati sui social istanti delle sue vacanze in compagnia di famiglia e amici, con cui si è divertito a giocare a beach volley.