Paquetà piega la Colombia: il Brasile si qualifica ai Mondiali del 2022

Dopo la Germania e la Danimarca, il Brasile è la terza squadra a staccare il pass per i Mondiali del 2022 che si disputeranno tra un anno in Qatar.

Rimaneva soltanto la matematica a separare la Seleção dall'appuntamento iridato, al culmine di un girone di qualificazione letteralmente dominato dalla Nazionale di Tite, e nella sfida casalinga contro la Colombia i verdeoro hanno completato l'opera.

Il Brasile si è assicurato la 22ª partecipazione ad una fase finale dei Mondiali piegando 1-0 in casa la Colombia grazie alla rete decisiva dell'ex Milan Lucas Paquetà, match winner a poco meno di venti minuti dal traguardo.

Una rete che è valsa l'undicesima vittoria in dodici partite di qualificazione che ha permesso ai cinque volte campioni del Mondo di proseguire il proprio incredibile percorso di qualificazione da imbattuti imponendo distacchi abissali a tutte le inseguitrici.

Protagonista, manco a dirlo, del match giocato alla Neo Quimica Arena di San Paolo e' stato ovviamente Neymar autore dell'assist decisivo per Paquetà ma anche protagonista di un confronto piuttosto colorito con l'arbitro Roberto Tobar.

La stella del PSG ha lamentato un trattamento tutt'altro che cordiale da parte dei difensori colombiani, arrivando di fatto ad un acceso 'faccia a faccia' con il direttore di gara. Il vivace confronto si è concluso con un nulla di fatto dal punto di vista disciplinare, poi nel corso del match il numero 10 è stato comunque ammonito per successive proteste. Un mero dettaglio in una notte di festa per il Brasile.