Paquetà punge Giampaolo: "Ero imprigionato, con Pioli è tutto più chiaro"

Paquetà parla dell'impatto di Pioli al Milan e punge Giampaolo: "L'allenatore di prima era più tattico, qualcuno non giocava nella giusta posizione".

In attesa di trovare la giusta continuità il , al terzo tentativo, è riuscito ad agguantare la prima vittoria della gestione Pioli . La compagine rossonera giovedì sera si è imposta per 1-0 a San Siro contro la e domenica tornerà in campo per affrontare, ancora in casa, la .

Paquetà , parlando a Sky , ha spiegato cosa non ha funzionato in questa prima fase della stagione. Senza lesinare frecciate a Marco Giampaolo.

“I fattori sono stati tanti, per me in particolare essere rimasto fuori per alcune partite. Ho cercato di continuare sempre a lavorare, per essere sempre nelle condizioni di essere in campo. Penso che ora la squadra sia più a suo agio con Pioli, prima qualcuno non giocava nella giusta posizione, altri giocavano in posizioni che non gradivano”.

Secondo il centrocampista brasiliano, adesso sono diversi coloro che sentono di giocare in posizioni a loro più congeniali.

“Se un giocatore viene utilizzato nella posizione che preferisce rende di più e questo è quello che sta succedendo adesso, dobbiamo solo migliorare”.

Pioli ha riportato ordine, senza fare cambiamenti clamorosi.

“Il mister è stato molto diretto nel chiederci determinate cose e questo ci aiuta. Quando ricevi troppe informazioni resti un po’ confuso, ma adesso tutto è più chiaro. Pioli fa in modo che tutti possano giocare nella loro posizione preferita e questo fa si che tutti possano dare il massimo e aiutare il Milan”.

Concetto, quello espresso da Paquetà, ribadito anche a 'Sportmediaset'.