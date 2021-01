Paquetà finalmente protagonista: si è preso il Lione

Titolare ma senza mai entrare nel tabellino, l'ex Milan nelle ultime due gare è stato decisivo con un goal e un assist.

Non è partito con un successo roboante, Pochettino. fermato in casa del e secondo posto in classifica per la squadra della capitale. In vetta? Il , deciso a mettere sotto scacco i re del campionato per cambiare la storia del torneo. Anche grazie a Lucas Paquetà.

Dopo mesi senza grossi risultati, infatti, Paquetà sta finalmente trovando continuità con la maglia dell'OL. Nella gara contro il Lens vinta per 3-2 grande prova per il brasiliano, autore di un assist e in generale di ottime iniziative nella trequarti avversaria.

Il 2020 era finito alla grande per lui, visto e considerando che in maglia Lione era arrivato anche il primo goal, segnato nel 3-0 con il Lione aveva chiuso l'anno battendo il . Dopo diverse stagioni la non sembra essere nelle mani del PSG, con diverse squadre in lotta per il titolo, tra cui il team in cui gioca Paquetà.

Altre squadre

Interno di centrocampo nel Lione di Garcia, Paquetà sta finalmente ripagando la fiducia della società, che ora potrebbe aver fatto un grosso affare con i venti milioni sborsati in estate per prelevarlo dal . Silenzioso in passato ed ora anche efficace nel tabellino, è sempre più imprescindibile.

Quasi sempre titolare nel Lione, Paquetà sta raccogliendo via via sempre più consensi, aumentati a dismisura dopo la cavalcata del Lione che ha permesso a lui, a De Sciglio, e al resto dei compagni, di issarsi in vetta al campionato, con una mini-fuga ai danni del PSG.

Media francesi assolutamente abbagliati da Paquetà, visto come rinforzo d'elite da una parte, ma anche come sorpresa dall'altra. Garcia però crede di non aver ancora visto il meglio:

"Quando Paqueta è in forma e gioca con lucidità, è bravo a giocare di prima ed è sempre pericoloso in fase offensiva. Un po di lucidità manca quando si sente stanco ma è ancora giovane e ha ampi margini di miglioramento".

Il meglio, a quanto pare, deve ancora arrivare.