Paqueta ancora decisivo: rinato al Lione dopo il flop al Milan

C'è ancora una volta l'autografo di Lucas Paqueta sulla vittoria del Lione. Una giocata del centrocampista offensivo brasiliano ex Milan ha deciso ieri la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra il Porto di Sergio Conceicao e la squadra di Bosz.

Un'altra firma d'autore. E una doppia esultanza, forzata, per Paqueta. Il centrocampista del Lione ha dovuto attendere l'ok del VAR per alzare al cielo le braccia e festeggiare il goal decisivo. Una rete realizzata col sinistro, su imbeccata di tacco di Dembele, che non ha lasciato scampo al portiere avversario Diogo Costa.

25 anni da compiere il prossimo 27 agosto, Lucas Tolentino Coelho de Lima - conosciuto come Paqueta - ha trovato a Lione l'ambiente perfetto in cui crescere e compiere il definitivo salto di qualità, dopo le difficoltà durante l'esperienza durata 18 mesi all'ombra della Madonnina con la maglia del Milan.

Oltralpe, il classe 1997 si sta rivelando quel calciatore decisivo negli ultimi 20 metri con goal e assist che era esploso con la maglia del Flamengo e aveva convinto Leonardo a portarlo a Milano. Il brasiliano è a un passo dalla doppia cifra in questa stagione: sono già, infatti, 7 le reti messe a segno in Ligue in 25 presenze, oltre alle due in Europa League. Alle marcature si aggiugono i 5 passaggi vincenti.

Numeri completamente opposti rispetto a quelli raccolti durante l'avventura nelle fila del 'Diavolo'. Un goal e 3 assist in 44 apparizioni totalizzati in una stagione e mezza. Troppo poco per quell'astro nascente arrivato dal Flamengo per una cifra complessiva - tra parte fissa e bonus - per 38,4 milioni di euro.

Nella sua esperienza in rossonero, Paqueta non è riuscito a rispettare le attese. Il periodo di ambientamento, fuori e dentro al campo, si è rivelato più lungo del previsto, oltre alle difficoltà a livello tattico nel ruolo di mezzala nel 4-3-3 di Gattuso prima e Giampaolo poi. II brasiliano non è mai riuscito a giocare con continuità, alternando buone prestazioni a momenti bui.

Nell'estate 2020, dopo il sesto posto in campionato al termine di una delle stagioni più difficili dell'ultimo decennio, il Milan e Paqueta hanno deciso di separare le loro strade: nel destino del brasiliano c'era il Lione e la Ligue 1, con il club di Jean-Michel Aulas che mette sul piatto 20 milioni di euro per assicurarsi l'ex Flamengo. Una cifra che è bastata a convincere il Milan, deciso a lasciar partire il classe 1997 e non puntare più su di lui.

L'impatto col calcio francese e con l'OL di Lucas Paqueta è di quelli che lasciano il segno. Dopo essere stato inserito nella Top 11 del girone d'andata di Ligue 1 da 'France Football', il brasiliano classe 1997 entra a far parte della formazione tipo del campionato francese della stagione 2020/2021, selezionata dai tifosi.

"Sono un giocatore che ha sempre lavorato molto. Il Milan mi è servito come apprendistato. Dopo questa esperienza, sono cresciuto umanamente. Qui ho trovato amici, un nuovo gruppo, l'amore del pubblico - ha dichiarato in conferenza stampa a ottobre 2021 -. Ho ritrovato la fiducia, sono un uomo sereno. Mi viene la pelle d'oca ad essere allo stadio e sentire questa passione. E penso che mi amino perché do sempre il 100%".

Dopo la prima annata ad altissimi livelli, Paqueta sta superando l'esame più difficile: quello della conferma nella sua seconda stagione in Francia. Quest'anno, l'ex Flamengo e Milan è già a quota 9 goal, di cui due decisivi e altri due al PSG. L'ultimo nella sfida del 9 gennaio scorso: al goal del brasiliano, siglato con il destro dopo appena 7 minuti, ha risposto Kehrer a un quarto d'ora dal termine, con la squadra di Bosz che ha accarezzato la possibilità di battere i parigini ma che ha dovuto poi accontentarsi di un buon pari.

In Europa League, nell'inferno - sportivamente parlando - dell'Estadio do Dragao, è arrivata l'ultima firma d'autore di Lucas Paqueta, rinato Oltrealpe. il brasiliano sta brillando con la maglia del Lione, attirando su di sé le attenzioni proprio del Paris Saint-Germain di Leonardo, che dopo averlo portato a Milano nel gennaio 2019 potrebbe acquistare per la seconda volta il suo connazionale. Continuano a rimbalzare i rumors sull'interessamento del club di Parigi, con i due che potrebbero ritrovarsi all'ombra della Tour Eiffel.

Il posto sbagliato nel momento sbagliato. Quella tra Paqueta e il Milan è una storia che ha lasciato qualche rimpianto sia da una parte che dall'altra. Il 'Diavolo' si gode il ritorno al vertice, con la lotta per lo Scudetto e la qualificazione in Champions League, mentre Paqueta ha trovato a Lione l'ambiente ideale in cui esprimersi, in attesa di un possibile ulteriore step verso l'alto. Quel periodo insieme tra il gennaio 2019 e l'estate 2020 è solo un lontano ricordo, con il rammarico di quello che poteva essere e che non è stato.