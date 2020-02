Il racconto del 'Papu' Gomez: "Ho giocato Shakhtar-Atalanta con una puntura"

Un vero e proprio calvario. Lo ha svelato Alejandro Gomez a 'Sky', riavvolgendo il nastro a Donetsk- che è valsa alla Dea una storica qualificazione agli ottavi di Champions.

Il 'Papu' ripercorre quanto vissuto nella trasferta in terra ucraina, dove è stato decisivo a fronte di condizioni fisiche pessime.

"Quella partita pensavo di non riuscire a giocare, perché stavo messo malissimo con la gamba. Parlavo con il dottore e dicevo che non ce la facevo. Non riuscivo a muovermi, non riuscivo a correre, ho incominciato a lavorare con i fisioterapisti".

"Con una puntura sono riuscito a giocare, è andata com'è andata: ho fatto assist, mi sono gestito nella miglior maniera, il destino voleva che passassimo il turno".