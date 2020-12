Il Papu Gomez ancora fuori: non convocato per Bologna-Atalanta

Niente Bologna-Atalanta per il 'Papu' Gomez: l'argentino è rimasto ancora fuori dai convocati di Gasperini. Contatti con Inter e Milan per gennaio.

Alejandro Gomez salta anche - . La frattura con Gasperini appare ormai insanabile, col 'Papu' escluso dai convocati per il match del 'Dall'Ara'.

L'argentino, che il tecnico della Dea nella conferenza della vigilia non ha mai nominato, è rimasto fuori dalla lista di calciatori con cui gli orobici affronteranno gli uomini di Sinisa Mihajlovic.

Dopo la mancata convocazione con la , il capitano dell'Atalanta si ritrova nuovamente out: il divorzio, sembra essere questione di tempo.

Non a caso, avviati contatti con e per gennaio: nerazzurri e rossoneri sono sulle tracce di Gomez, forti dell'intenzione del 'Papu' - qualora dovesse cambiar maglia - di voler restare in Lombardia.