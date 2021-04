Il 'Papu' Gomez sull'addio all'Atalanta: "Non si poteva andare avanti, non sono il colpevole"

Una rottura improvvisa, che ha portato a un addio inaspettato. Tra l' Atalanta e il 'Papu' Alejandro Gomez è finita a gennaio, con l'argentino che è volato in Spagna sposando il Siviglia.

L'ex capitano della Dea, a 'Sky', riavvolge il nastro al tormentato divorzio dal club di Percassi seguito ai dissapori con Gasperini.

"Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta che ho fatto".

" Provo tristezza. Faccio fatica a guardare una partita dell'Atalanta. Mi fa male vedere i miei ex compagni. Sono felice per loro perché stanno facendo molto bene e so che squadra è, ma non riesco. Quindi oggi dico tristezza, spero che col passare del tempo ci possa essere altro".