Dalle papere al ritorno in Germania: la parabola di Karius, il portiere voluto da Klopp

Nel 2016 Klopp lo chiamò dal 'suo' Mainz per fare il titolare a Liverpool, poi la disastrosa finale col Real. Oggi Karius è seguito dall'Hertha.

Era il 2016 quando il portiere titolare del , squadra che ogni anno inizia la con l'ambizione massima della salvezza, veniva eletto dai suoi colleghi calciatori il migliore del campionato - dopo Manuel Neuer, chiaramente. Aveva fornito per il terzo anno di fila prestazioni talmente convincenti che anche Jürgen Klopp si era convinto a portarlo a per circa 6 milioni di euro. Così è cominciata la storia di Loris Karius ai 'Reds', quella storia che si sarebbe conclusa due anni dopo nella peggior serata della vita del classe 1993.

Prima della sciagurata notte di Kiev in finale di , Karius con la maglia degli Scousers aveva vissuto due anni di incertezze, di continui ballottaggi e avvicendamenti con Mignolet che non avevano fatto bene a nessuno. Si era preso la maglia da titolare soltanto a ottobre, pochi mesi dopo il suo arrivo. Tutto lasciava pensare che il tedesco avrebbe vissuto anni di successo a Liverpool. Ne era convinto Klopp, che aveva accolto con grande entusiasmo il suo acquisto.

“Ha avuto una fantastica stagione con il Mainz ed è diventato un portiere molto bravo da quando è tornato in ”.

Sì, tornato. Perché Karius tra il 2009 e il 2011 aveva anche giocato nelle giovanili del Manchester City, per le quali aveva lasciato lo . Poi il ritorno al Mainz e la continua crescita, fino a diventare il titolare con Thomas Tuchel in panchina. A convincere Klopp, probabilmente, è stato anche Stephan Kuhnert, da 30 anni preparatore dei portieri del Mainz, che ha lavorato per anni con il tecnico del Liverpool e, successivamente, anche con Karius. Lo ha reso un portiere in orbita nazionale, con chances di andare all'Olimpiade del 2016. In precedenza aveva fatto tutte le giovanili, ma la chiamata della Germania dei grandi non è mai arrivata.

È arrivata però quella del Liverpool. I presupposti per fare bene c'erano. La storia poi è cambiata, le incertezze sono aumentate continuamente fino ad arrivare alla finale di Champions League e al trionfo del con i suoi errori. Poi l'arrivo di Alisson in estate lo ha spinto ad andare via, nonostante Klopp al 'Kicker' abbia rivelato di aver quasi cambiato idea in estate.

“Il modo in cui la gente ha reagito negativamente verso Loris dopo la finale mi ha quasi convinto a lasciar perdere Alisson e, piuttosto, giocare con lui. Ma dovevamo essere professionisti. Il nostro compito è avere i migliori giocatori in ogni posizione".

La Champions League vinta a fine anno ha dato ragione a quella scelta. Karius ha scelto il , il Liverpool ha rispettato quella che era la sua volontà di andare in . Prestito biennale con diritto di riscatto a 9 milioni. Ma tanti errori, ancora. Tanto che si parlò di una prematura interruzione del prestito. Il riscatto, comunque, sembra difficile.

In ogni caso qualcuno ancora disposto a credere nell'ex portiere del Mainz c'è. L' , secondo 'Sport1', sta pensando a lui per la porta a partire dalla prossima stagione. I due portieri che da anni si alternano, ovvero Jarstein e Kraft, non sono più ritenuti all’altezza e hanno entrambi oltre 30 anni. Karius, invece, a 27 anni, cerca ancora una chance per rilanciarsi e tornare ad essere il portiere affidabile che era al Mainz. Quando, peraltro, lo seguiva proprio l'Hertha. La carriera dell'ex Liverpool può ancora decollare. Con tanti rimpianti di Klopp, che in lui aveva riposto fiducia. Anche i migliori a volte sbagliano.