Papera di Gollini: palleggia al limite dell'area, Gurler gli ruba palla e segna

Il portiere della Fiorentina si rende responabile del raddoppio dell'Istanbul Basaksehir con un errore da dimenticare.

Si arrabbia, Pierluigi Gollini, lanciando epiteti contro i suoi difensori che, in realtà, c'entrano poco: ormai "il danno è fatto".

E' il 71' al "Fatih Terim Stadium" di Istanbul e il Basaksehir conduce per 1-0 per la rete di Gurler: c'è un pallone raccolto al limite dell'area dal portiere della Fiorentina, in totale controllo della sfera.

L'ex Atalanta e Tottenham raccoglie e si mette a palleggiare, come se non ci fossero particolari problemi: ed è qui che succede il "fattaccio".

Gollini non si accorge dell'arrivo di Gurler che gli sottrae il pallone e insacca per il raddoppio dei padroni di casa, che festeggiano: 2-0.

Il portiere si gira verso i suoi difensori e si arrabbia: non hanno colpe, ovviamente, su una decisione, quella di gestire così il controllo della sfera, abbastanza curiosa.

Ci sarebbe da ridire anche sul rilancio all'indietro di Venuti, una palla molto velenosa tirata all'indietro dalla metà campo avversaria.

Per la Fiorentina, che nel match d'esordio in Conference League aveva pareggiato con il Riga al Franchi, adesso si fa dura, con la strada europea che va in salita.