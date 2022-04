Papera di Buffon: retropassaggio da metà campo, liscia la palla e regala il 2-0 al Perugia

Gara in salita per il Parma che al Curi dopo appena 7 minuti va sotto per 2-0 contro il Perugia in una sfida importante soprattutto per i padroni di casa.

La formazione di Massimiliano Alvini ha la necessità di vincere per tenersi agganciata al treno Playoff e sognare la promozione in Serie A: quella di Giuseppe Iachini, invece, scende in campo per migliorare la sua classifica, compromessa da una stagione vissuta tra alti e bassi.

Dopo 5 minuti arriva il rigore siglato da Burrai che porta in vantaggio i Grifoni: al 7', poi, c'è una situazione di apparente controllo in possesso per il Parma. Giropalla ragionato, avanti e indietro: un po' troppo indietro.

C'è un retropassaggio da metà campo servito a Gianluigi Buffon: uno di quelli che serve per allungare gli avversari. Il portiere ex Juventus si avvicina al pallone in netto vantaggio su tutti, al limite dell'area.

E qui l'episodio chiave: Buffon non riesce a girare la sfera con il mancino, lisciano la stessa e favorendo Olivieri, bravo a sfruttare l'occasione e a insaccare a porta vuota.

Una papera grave che favorisce il 2-0 parziale del Perugia, in una partita che si è messa particolarmente male per i Ducali.