Papa Waigo ricorda: "Una volta Mutu mi prese per un parcheggiatore"

Il racconto dell'ex calciatore della Fiorentina in diretta con Sébastien Frey: "Ero vestito di bianco e Mutu mi diede le chiavi della sua macchina".

Papa Waigo non è certo entrato nella storia della , ma è comunque ricordato con piacere dai tifosi della Viola soprattutto per quel famoso goal segnato contro la .

Oggi ha parlato in diretta su Instagram con Sébastien Frey, visto che i due sono stati compagni di squadra in quella stagione alla Fiorentina. Ed ha raccontato diversi aneddoti, alcuni davvero molto divertenti. Sicuramente come questo su Adrian Mutu.

"Adrian era un pazzo. Un giorno ero vestito tutto di bianco ed avevo anche la cravatta, arrivato al centro sportivo lui mi diede le chiavi della sua macchina e mi disse di parcheggiarla. Mi aveva scambiata per il parcheggiatore".

Ma anche su Christian Vieri, suo compagno di quell'anno, Papa Waigo ha un aneddoto curioso.