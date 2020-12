Paolo Rossi, il ricordo degli ex compagni: "Se n'è andata una parte di noi"

Tanti gli omaggi a Paolo Rossi, scomparso all'età di 64 anni: da Zoff a Trapattoni, tutti uniti nel cordoglio.

Il mondo del calcio è in lutto, di nuovo, in questo 2020 da dimenticare: all'età di 64 anni ci ha lasciati Paolo Rossi, eroe del Mundial 1982 in cui si laureò capocannoniere e campione del Mondo con l' allenata da Enzo Bearzot.

Una figura mitica per il movimento nostrano, fonte d'ispirazione per tanti ragazzi che, all'epoca, sognavano di emularlo a suon di reti in un campionato del mondo, magari con una tripletta al come quella storica realizzata a il 5 luglio 1982.

Come prevedibile, sono tanti i messaggi di cordoglio e d'affetto per Rossi: a partire dai suoi ex compagni di squadra e Nazionale, in primis Dino Zoff.

"Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, era simpatico e intelligente. Non ci sentivamo da un po' di tempo, sapevamo qualcosa ma non credevamo che fosse così grave. Aveva tutto per star bene. E' qualcosa difficile da comprendere".

Toccante anche il ricordo di Fulvio Collovati ai microfoni di 'Radio Anch'io'.

"Nella chat dei compagni del 1982 continuo a ricevere messaggi. Se n'è andata una parte di noi, una parte della mia vita. Voglio continuare a ricordarlo come ha fatto stanotte la moglie".

Poche parole per Antonio Cabrini, decisamente provato in queste brevi dichiarazioni rilasciate all'Ansa.

"Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, non è questo il momento di parlare".

Giovanni Trapattoni ha invece affidato ad un tweet il suo ricordo di Paolo Rossi, allenato ai tempi della .

"Ciao Paolo... I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori".

Al sito ufficiale della ha parlato Giancarlo Antognoni, grande amico di 'Pablito' ancor prima che rivale in .