Paolo Orlandoni e l'Inter: 5 presenze e 15 trofei dal 1991 al 2010

Tornato all'Inter nel 2005, Paolo Orlandoni ha vissuto da 3° portiere la grande epoca di Mancini e Mourinho. Ma il suo primo titolo è la UEFA del '91.

Ci sono due categorie di calciatori: quelli che pur di giocare scenderebbero di una, ma pure di due categorie, e quelli che sanno di essere saliti sul treno della vita e mica lo vogliono abbandonare alla prima fermata se non scendono in campo, ci mancherebbe altro. Bene: Paolo Orlandoni fa parte della seconda categoria. E il suo curriculum con l' , a dispetto di un utilizzo con il contagocce, è lì che parla da solo.

Arrivato dal Piacenza nel 2005, dopo aver difeso i pali degli emiliani in Serie B, Orlandoni rimane all'Inter per sette stagioni, fino al 2012. Quasi una bandiera, specialmente in tempi in cui l'attaccamento alla maglia non è il principale requisito richiesto a un calciatore professionista. Poi vai a guardare il numero delle sue presenze in nerazzurro e scopri che le puoi contare sulle dita di una mano. Letteralmente.

5 presenze in 7 anni, di cui 4 in e un'altra in . Meno di una all'anno. Orlandoni, in pratica, con l'Inter non gioca mai. Normale: è il terzo portiere delle rose di Roberto Mancini prima e di José Mourinho poi, quello che ha il compito di aiutare - psicologicamente e magari pure tecnicamente - chi deve andare in campo. Ovvero Julio Cesar e Francesco Toldo, mica gli ultimi due arrivati. E dunque Paolo accetta il ruolo di buon grado, forte di un'esperienza che gli consente, nella parte finale della carriera, di non creare troppi problemi all'interno dello spogliatoio.

Meglio così, perché la scelta di diventare il terzo portiere per eccellenza dell'Inter lo premia per numero di trofei: se le presenze complessive sono appena 5, i trofei conquistati con il club nerazzurro sono 15, contando anche lo Scudetto assegnato a tavolino nel 2006. Ovvero il triplo. Campionati, Coppe , Supercoppe, Champions League: chi più ne ha, più ne metta. Per dire: c'è anche lui nella lista UEFA della stagione 2009/10, quella del Triplete. A Madrid contro il Orlandoni non va nemmeno in panchina, ma raggiunge lo stesso l'apice della propria carriera.

"Ho realizzato il sogno: non sarò diventato il nuovo Walter Zenga, ma un coro a San Siro per me non è mai mancato. Spero di essere riuscito a ricambiare l'affetto, di essere riuscito a farvi capire che ero semplicemente uno di voi, con la grande fortuna di poter indossare la maglia per giocare e non solo per onorarla, sempre, da tifoso" (messaggio ai tifosi dell'Inter dopo l'addio al calcio del 2012)

Da tifoso, già. Perché Orlandoni tiene per l'Inter sin dalla giovane età e nell'Inter, partendo dalle giovanili all'età di 14 anni, inizia la propria carriera di calciatore. Non molti se lo ricordano, ma anche lui fa parte della rosa del 1990/91, quella che in campionato arriva dietro alla e che si rifà alzando la Coppa UEFA nella doppia finale tutta italiana contro la .

Da lì, una gavetta che lo porta lontano da Milano: Serie B, Serie C, la storica promozione in A con la Reggina del 1999 e il rigore parato a Shevchenko in un 2-2 contro il a San Siro. Vince da riserva anche alla (una , nel 2000, ironia della sorte proprio contro l'Inter), trascorre 4 stagioni a Piacenza e poi, nel 2005, torna a casa a parametro zero. Pronto per vivere, da attore non protagonista, il film in cui i nerazzurri tornano sul tetto d'Italia e d'Europa.

"Dopo un bel giro delle porte d'Italia, sette anni fa sono stato richiamato e, quasi incredulo, ho fatto la mia ultima valigia: per tornare a casa mia, all'Inter. Ricordo ancora quel giorno: ero nella sede di un club di serie B, dovevo trattare un possibile ingaggio, mi arriva una telefonata e... 'scusate, devo andare, il mio posto è là...'".

Per capire ancor meglio il rapporto con Orlandoni, poi, basti pensare che la scorsa estate l'Inter lo ha richiamato per affidargli il ruolo di preparatore dei portieri della Primavera, ma anche di responsabile dei preparatori dei portieri di tutto il Settore Giovanile e Femminile. Una bella responsabilità e un bell'attestato di stima. Ed il segno evidente di un legame che, da ormai da 30 anni, fatica a spezzarsi.