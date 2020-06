Paolo Cannavaro ricorda Carmignani: "Ha pianto in una riunione prepartita"

L'ex difensore ricorda la semifinale di Coppa UEFA del 2005 con il Parma e le lacrime del tecnico: "Mai visto un tecnico piangere nella riunione".

Il 2005 è stato un anno strano e difficile per il : ha lottato per la vittoria della Coppa UEFA, arrivando fino alle semifinali, ma anche per evitare la retrocessione. Fino a giocare uno spareggio con il .

Un finale di stagione concitato, con Pietro Carmignani in panchina, il quale prima della semifinale di ritorno contro il persa 3-0 scoppiò in lacrime nella riunione pre-partita. Lo ha raccontato Paolo Cannavaro, perno della difesa di quella squadra, a 'Parmalive.com'.

“Non ho mai visto un allenatore che fa la riunione prima della partita e piange: Carmignani non aveva a disposizione quasi nessuno, aveva dovuto preparare la semifinale mentre c'era il rischio di retrocedere. La era troppo importante per una società come il Parma. Non capita tutti i giorni di giocarla, ma giocammo la semifinale con tanti ragazzini".

Alla fine il vinse e arrivò anche al trionfo finale contro lo Lisbona. Il Parma invece finì la stagione con la salvezza, vincendo al Dall'Ara dopo aver perso in casa lo spareggio.