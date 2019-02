Paolo Borelli capitano: dalla Roma Primavera alla Polizia Locale di Albano

Borelli era il capitano della Roma Primavera campione 1978 ma a trent'anni decise di lasciare il calcio per un posto fisso nella Polizia Locale.

Una vita da capitano: prima in campo, poi dietro la scrivania. Questa è la storia di Paolo Borelli, nato nel 1958 ed ex mediano della Roma Primavera che vinse il campionato nel 1978.

Borelli oggi come riporta 'Il Messaggero' è ancora capitano ma della Polizia Locale di Albano per cui, a soli trent'anni, decise di appendere gli scarpini al chiodo.

E dire che Borelli poteva vantare circa trenta presenze in Serie A tra Roma e Catanzarno ma a un certo punto preferì non continuare a girare in prestito per l'Italia e scelse il posto fisso.

Borelli infatti vinse il concorso per entrare nella Polizia Locale di Albano e nel giro di qualche anno ha fatto carriera arrivando a occupare il ruolo che era già stato suo su un campo da calcio: quello di capitano, appunto.

Come dimostrano le foto sul suo profilo Facebook ovviamente Borelli non ha dimenticato la passione per il calcio e in particolare per la Roma. Il primo amore, d'altronde, non si scorda mai.