Panucci in difesa su Ronaldo: "Il portoghese un problema? In Italia ormai si ragiona al contrario"

Christian Panucci , ex difensore tra le altre di Milan, Inter e Roma, ha fatto il punto della situazione sulla volata Champions rilasciando un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Con l'Inter ormai ad un passo dallo Scudetto, i riflettori finiscono inevitabilmente sulla corsa verso il tabellone principale della coppa dalle grandi orecchie.

Una vera e propria volata di stampo ciclistico con Atalanta, Napoli, Juventus e Milan racchiuse in un fazzoletto di due punti, senza dimenticare la Lazio, a -5 dal quarto posto ma con una partita in meno.

L'anno complicato della Juve e lo Scudetto in direzione Inter.

"E’ dipeso tutto dalla Juve, che è andata sotto le aspettative: ha spento una corsa e ha acceso l’altra. Uno scudetto praticamente vinto con tanto anticipo non me l’aspettavo, il che non significa che non sia giusto: l’Inter se l’è guadagnato piano piano, facendo molto bene . La Juventus ha fatto male: numeri alla mano bisogna dirlo, se si è onesti intellettualmente. E infatti Pirlo è stato onesto: ha detto che è il primo a non essere contento, per come sono andate le cose. La Juve è la squadra più forte, ma non ha mai dato l’impressione di poter vincere il campionato".